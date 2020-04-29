Дмитрий Азаров: "Президентом в обращении к россиянам сказаны очень важные и проникновенные слова"

29.04.2020 10:39 Читали 12

Во вторник, 28 апреля, Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны перед началом совещания с руководителями субъектов РФ. Глава государства напомнил, что режим нерабочих дней действует в стране уже четыре недели. По словам Президента, введение режима было вынужденной мерой. Однако результаты этого своевременного решения видны уже сейчас. В России удалось затормозить темпы прироста заболеваемости коронавирусом. Однако пик еще не пройден. Чтобы схлынула волна эпидемии, гражданам страны необходимо продолжать проявлять свою ответственность и сознательность.

Владимир Путин объявил нерабочими дни с 6 по 8 мая – с сохранением заработной платы. Таким образом, россияне должны находиться дома до понедельника, 11 числа, включительно.



Комментируя обращения Президента страны, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил необходимость в предстоящие майские праздники строго соблюдать действующий режим самоизоляции и поручил главам муниципалитетов разъяснить эту информацию.



- Нам нужно убедить наших граждан - как бы тяжело не было терпеть, если мы сейчас прекратим режим самоизоляции, резко понизим самодисциплину, то прошедшие 4 недели (самые ответственные недели), все наши усилия будут насмарку, - заявил Дмитрий Азаров.



Важно помнить, по словам Владимира Путина, что священный для всех жителей страны праздник, День Победы, мы отметим даже в столь непростой для России период. В крупных городах пройдут авиационные парады, намечены традиционные салюты.



- Мы помянем наших солдат ВОВ, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова, - подчеркнул глава государства.



Все запланированные ранее памятные мероприятия (только на территории Самарской области их в этом году должно пройти не менее 500) обязательно состоятся, но в другие сроки. Тогда, когда позволит эпидемиологическая обстановка в регионах страны.



Стоит отметить, что Владимир Путин, поручив в течение недели разработать план по восстановлению экономики и нормализации жизни граждан, уточнил: каждый субъект страны имеет свои особенности и отменять режим одновременно по всей России, не опираясь на них, недопустимо.



Губернатор Дмитрий Азаров, в свою очередь, заявил, что ближайшие две недели будут максимально способствовать выздоровлению людей. Регион может пройти их с минимальными потерями. Разумеется, если ответственное отношение жителей региона к соблюдению режима самоизоляции будет присутствовать и дальше. В Самарской области (в сравнении с соседними регионами) выявлено не так много случаев заражения коронавирусом, несмотря на существенно возросшее количество сделанных тестов на COVID-19. И особенно важно не допустить ухудшения ситуации в предстоящие майские праздники.



- Сегодня Владимир Путин в своем выступлении убеждал людей в необходимости продолжить этот режим, чтобы как можно быстрее справиться с угрозой распространения инфекции, – заявил Дмитрий Азаров. – Очень важные, мудрые, проникновенные слова в обращении ко всем жителям страны сказаны Президентом. Очень надеюсь, что слова лидера нации дойдут до каждого человека, люди очень ответственно отнесутся и к своему здоровью, и к здоровью близких, и к здоровью окружающих.



На совещании с губернаторами Президент страны поручил профильным ведомствам уже к 5 мая разработать план по стабилизации экономики и возвращению граждан к нормальному темпу жизни.



Владимир Путин напомнил главам регионов: на федеральном уровне уже разработаны и утверждены беспрецедентные меры поддержки россиян. Процесс выплат социальных пособий жителям страны должен находиться на обязательном контроле руководителей субъектов – до тех пор, пока мерами поддержки не воспользуются абсолютно все, кто в них нуждается.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал членов регионального Правительства принять активное участие в выработке предложений по восстановлению экономики после пандемии и снятию ограничительных мер.



- Мы не должны быть сторонними наблюдателями. Очевидно, что предложения, разрабатываемые федеральными органами власти, будут готовиться с учетом мнения регионов. Исходя из нашего опыта применения режима самоизоляции, работы экономики, нам необходимо внести и собственные предложения, которые позволят наиболее эффективно справиться с главнейшей задачей по обеспечению безопасности и здоровья общества, а также создавать условия для нормальной работы экономики, - заявил Дмитрий Азаров.



Президент России на совещании с главами регионов подчеркнул, что наиболее остро с последствиями пандемии столкнулся бизнес, в том числе ИП и самозанятые. По поручению главы государства сейчас федеральным Правительством уже разрабатывается новый пакет мер поддержки.



- Все решения, которые сегодня принимаются Президентом, направлены на защиту прав трудящихся. Владимир Путин сказал и о том, что помимо третьего пакета мер поддержки фактически речь идет о национальном плане не просто восстановления экономики, а создании экономики будущего с учетом тех изменений, которые происходят в глобальной экономике, которые диктует этот особый режим, - заявил Дмитрий Азаров.



Завершая совещание, Владимир Путин вновь обратился к россиянам, отметив, что наиболее важная задача в настоящее время – это непременное сохранение жизней и здоровья людей.



- Мы все обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток. А сейчас каждый наш успех, каждая спасенная жизнь укрепляют нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы мы создали надежные условия для будущего развития, - заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.