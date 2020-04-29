Очаг коронавируса выявили в Сызранском пансионате инвалидов

29.04.2020 15:29 Читали 12

Из 55 новых случаев заболевания COVID-19 в Самарской области, выявленных за последние сутки, 29 зарегистрировано в Сызрани, сообщает региональный оперативный штаб. В городе выявлен очаг групповой заболеваемости в пансионате для инвалидов, где уже инфицировано 35 человек.

В пансионате коронавирус диагностирован у четырех сотрудников и 31 постояльца. При этом первой заболевшей была постоялица. У большинства из них инфекция протекает бессимптомно. Одна из пациенток госпитализирована в тольяттинскую горбольницу №5.

Еще 15 заболевших выявлено в Самаре, четыре - в Тольятти, три - в Жигулевске, два - в Чапаевске, по одному в Новокуйбышевске и в Ставропольском районе.

48 инфицированных выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, 28 из них - в Сызрани, 12 - в Самаре.

Также инфекция была обнаружена у семи человек, поступивших с внебольничной пневмонией и ОРВИ.

Напомним, всего в области зафиксировано 327 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 человека выздоровели, пять скончались.