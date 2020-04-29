Очаг коронавируса выявили в Сызранском пансионате инвалидов

В пансионате коронавирус диагностирован у четырех сотрудников и 31 постояльца. При этом первой заболевшей была постоялица. У большинства из них инфекция протекает бессимптомно. Одна из пациенток госпитализирована в тольяттинскую горбольницу №5.
Еще 15 заболевших выявлено в Самаре, четыре - в Тольятти, три - в Жигулевске, два - в Чапаевске, по одному в Новокуйбышевске и в Ставропольском районе.
48 инфицированных выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, 28 из них - в Сызрани, 12 - в Самаре.
Также инфекция была обнаружена у семи человек, поступивших с внебольничной пневмонией и ОРВИ.
Напомним, всего в области зафиксировано 327 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 человека выздоровели, пять скончались.