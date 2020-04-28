В Wink покажут прямую трансляцию большого концерта группы "Звери"

28.04.2020 17:35 Читали 11

1 мая в 20:00 по московскому времени в видеосервисе Wink на телеканале "Все ТВ" состоится большой онлайн-концерт группы "Звери". На живом выступлении прозвучат культовые и полные драйва хиты: "Просто такая сильная любовь", "Дожди-пистолеты", "Районы, кварталы", "До скорой встречи" и другие. Также будет представлена песня из нового альбома "Одинокому везде пустыня", вдохновленного рассказами Чехова.

"В это сложное для всех время мы хотели бы подарить людям праздник. Музыка объединяет и задача нашего онлайн-концерта — сплотить всех зрителей и подарить им хорошее настроение. Несмотря на то что концерт пройдет в онлайн-формате, мы будем выкладываться на 100%. Приходите, присоединяйтесь — мы исполним как старые, так и новые песни. Очень надеемся, что зрители будут петь вместе с нами", — отметил солист группы "Звери" Роман Билык.

Во время концерта в прямом эфире Роман и участники группы ответят на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте "Ростелекома" в Instagram в комментариях к анонсу концерта группы. Лучшие вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Группа "Звери" девять раз побеждала в номинации "Лучшая рок-группа" национальной музыкальной премии МУЗ-ТВ, а также получала награды на церемониях MTV Europe Music Awards, MTV Russian Music Awards и "Золотой граммофон".

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций).