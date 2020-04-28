"Балтика-Самара" оказала помощь медикам и пожилым людям в условиях эпидемии коронавируса

28.04.2020 15:20 Читали 6

Филиал "Балтика-Самара" обеспечил самарских медиков 7000 масок, поставил для региональных домов престарелых 15 900 пар защитных перчаток и выделил 7000 бутылок воды для продуктовых наборов пожилым.

"Балтика" реализует социальную кампанию "Несмотря на расстояние, остаемся вместе" в помощь обществу в связи с эпидемией COVID-19. В партнерстве с региональным Министерством социально-демографической и семейной политики и благотворительным фондом "Хорошие истории" самарский филиал компании помог в доставке продуктов пожилым людям, проживающим в сельских районах и не имеющим возможности приобрести необходимые товары в условиях самоизоляции. Кроме этого, "Балтика" обеспечила поставку средств защиты для домов престарелых Самарской области в сотрудничестве с благотворительным фондом "Живой" и помогла в закупке медицинских масок Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Кампания "Несмотря на расстояние, остаемся вместе", направленная на поддержку населения в период эпидемии, развернута "Балтикой" во всех регионах присутствия. В фокусе компании на данный момент — адресная помощь одиноким пожилым людям, находящимся в зоне повышенного риска, а также медикам, работающим с беспрецедентной нагрузкой в условиях пандемии.

"Сегодня для помощи тем, кто оказался в сложной ситуации, объединяется очень много людей и организаций. Поддержка нужна многим, в особенности пожилым людям. Благодаря компании "Балтика" пожилые люди, живущие в селах, где нет водопровода, которым помогают только социальные работники и соседи, получат бутилированную воду", — отметила директор благотворительного фонда "Хорошие истории" Татьяна Акимова.

Кампания "Несмотря на расстояние", остаемся вместе", реализуется во всех регионах присутствия "Балтики". В ее рамках компания уже предоставила 323 000 масок, 40 000 пар перчаток, 13 000 бахил и 170 000 единиц безалкогольных напитков, а также санитайзеры и медоборудование для дезинфекции в Воронежской, Тульской, Ростовской, Ярославской, Свердловской областях, Новосибирске и Хабаровске для пожилых, находящихся в группе повышенного риска, медиков и волонтеров.