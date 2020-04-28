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ПСБ и "Велес Капитал" реализовали возможность пополнения брокерских счетов через СБП

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Клиенты инвестиционной компании могут переводить средства на свой брокерский счет, сканируя QR-код или с помощью платежной ссылки (функция "мгновенный счет") в личном кабинете на сайте брокера. ПСБ, выступая в качестве банка-эквайера, обеспечивает техническую возможность проведения онлайн-платежей.

"СБП удобно использовать не только для того, чтобы переводить деньги друг другу с одного банковского счета на другой, но и для того, чтобы пополнять счета, предназначенные для операций на фондовом рынке. Мы реализовали такую возможность для "Велес Капитала", благодаря чему компания получила экономию на эквайринговой комиссии, а ее клиенты — удобный и безопасный способ платежей", — отметила Ольга Алексюк, руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ.

"Внедрение Системы быстрых платежей — это очередной шаг по упрощению работы и доступа к торгам всеми возможными инструментами на ведущих площадках для наших клиентов. Мы благодарим ПСБ за оперативную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", — отметил Анатолий Лукашов, заместитель генерального директора по развитию ИК "Велес Капитал".

Для пополнения счета через СБП клиентам нужно указать сумму перевода до 600 тыс. руб., после чего формируется индивидуальный QR-код для сканирования смартфоном или платежная ссылка для перехода в мобильное приложение банка, поддерживающего платежи через СБП. Средства поступают брокеру моментально и в полном объеме.

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Новости

Назад. 28 апреля 2020
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ПСБ и "Велес Капитал" реализовали возможность пополнения брокерских счетов через СБП
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