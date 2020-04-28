"Ростелеком" обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников

28.04.2020 10:57 Читали 22

В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами "Ростелекома", будут переведены на тарифный план "Ветеран" с бесплатными звонками на постоянной основе. Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 г. по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.

"Для нашей компании отменить оплату за домашние телефоны для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда шаг совершенно естественный и логичный. Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон. Мы благодарны всем ветеранам и блокадникам за героизм и самоотверженность, который проявляли обычные люди ради других, ради мира. Они, конечно, верили в будущую Победу. Мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее", — подчеркнул президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

С 27 апреля 2020 г. работает горячая линия по предоставлению льгот для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда по номеру 8-800-200-77-66 (звонок бесплатный). Операторы расскажут подробности предоставления тарифного плана "Ветеран", готовы зафиксировать информацию, если кто-то из абонентов не попал в списки участников акции по разным причинам и оперативно принять меры.

Также партия "Единая Россия", движение "Волонтеры Победы" и "Ростелеком" договорились о совместной акции помощи. Волонтеры и партийцы будут обзванивать ветеранов и блокадников, информировать о доступных для них льготах на услуги телефонной связи. С участием добровольцев планируется охватить максимум потенциальных получателей льгот и проверить, что все они получили достоверную информацию о предложениях "Ростелекома".

Тарифный план "Ветеран" включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные — без ограничений, внутризоновые — 3 000 минут, междугородные — 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье — 100 минут. Полные условия тарифного плана "Ветеран" доступны на сайте www.rt.ru.

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