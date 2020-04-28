16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников

Читали 22

В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами "Ростелекома", будут переведены на тарифный план "Ветеран" с бесплатными звонками на постоянной основе. Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 г. по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.

"Для нашей компании отменить оплату за домашние телефоны для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда шаг совершенно естественный и логичный. Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон. Мы благодарны всем ветеранам и блокадникам за героизм и самоотверженность, который проявляли обычные люди ради других, ради мира. Они, конечно, верили в будущую Победу. Мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее", — подчеркнул президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

С 27 апреля 2020 г. работает горячая линия по предоставлению льгот для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда по номеру 8-800-200-77-66 (звонок бесплатный). Операторы расскажут подробности предоставления тарифного плана "Ветеран", готовы зафиксировать информацию, если кто-то из абонентов не попал в списки участников акции по разным причинам и оперативно принять меры.

Также партия "Единая Россия", движение "Волонтеры Победы" и "Ростелеком" договорились о совместной акции помощи. Волонтеры и партийцы будут обзванивать ветеранов и блокадников, информировать о доступных для них льготах на услуги телефонной связи. С участием добровольцев планируется охватить максимум потенциальных получателей льгот и проверить, что все они получили достоверную информацию о предложениях "Ростелекома".

Тарифный план "Ветеран" включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные — без ограничений, внутризоновые — 3 000 минут, междугородные — 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье — 100 минут. Полные условия тарифного плана "Ветеран" доступны на сайте www.rt.ru.

Наш хештег в социальных сетях: #СпасибоЗаНастоящее

Версия для печати

Новости

Назад. 28 апреля 2020
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
"Ростелеком" обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самарской области ветеранские льготы вернут с 1 мая

Члены комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике поддержали законопроект по возвращению льгот ветеранам труда федерального и регионального значения, труженикам тыла, репрессированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, которые они получали до 1 марта 2017 года, сообщает губернская дума.

В Елховском районе сотрудники ГИБДД выявили документы с признаками подделки

Сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД России по Елховскому району при несении службы на автодороге «Самара-Ульяновск», была остановлена автомашина «Лада Ларгус» с номерными знаками иностранного государства. При проверке документов, пассажиры – молодой человек 1992 года рождения и девушка 1993 года рождения предъявили миграционные карты и паспорта с признаками подделки печатей о пересечении границы Российской Федерации.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В перевернувшейся легковушке в Ставропольском районе пострадали два подростка

В среду, 22 апреля, в 17:20 в Ставропольском районе 18-летний водитель Lada Kalina на автодороге "Тольятти — Ягодное — Подстепки" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.

Самарскую больницу №4 закрыли на карантин из-за коронавируса

Самарская городская больница закрыта на карантин, после того, как в стационаре у 7 больных пневмонией обнаружили коронавирус, рассказал в своем обращении глава региона Дмитрий Азаров. Также заразился один из врачей.

Он и она