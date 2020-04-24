16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Кино на изоляции: Wink запускает совместный спецпроект с кинотеатрами

Читали 14

Цифровой видеосервис Wink объявляет о старте специального проекта, направленного на поддержку кинотеатров. В условиях, когда все кинотеатры в России вынужденно приостановили работу, Wink совместно с партнерами предлагает открыть кинозал прямо в квартире. Первым партнером проекта стала одна из крупнейших российских сетей кинотеатров "КАРО". На сайте и в социальных сетях "КАРО" уже сейчас можно приобрести промокод на просмотр фильма в видеосервисе Wink и одновременно заказать доставку попкорна и другой продукции из кинобаров сети в Москве.

"Мы все оказались в нетипичной ситуации, понимаем, насколько непросто сегодня офлайновой сфере развлечений и кино. Но это не повод унывать. Наш новый проект, конечно, не заменит поход в кинотеатр. Но мы предлагаем создать атмосферу кинопросмотра прямо на дому. Покупайте билет на домашний сеанс на сайте, делайте онлайн-заказ в кинобаре "КАРО" и когда его привезут, получайте удовольствие от хорошего кино всей семьей. Мы ведем переговоры о присоединении к проекту других участников, прежде всего, региональных кинотеатров. Когда же всё закончится — мы обязательно пойдем смотреть кино на большом экране", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

"В условиях изоляции мы ищем новые возможности, которые позволят нам поддерживать контакт со зрителем. Мы запустили доставку продукции кинобаров, проводим беседы с публичными персонами в инстаграм-аккаунте в рамках проекта #сКАРОчтение, организуем онлайн-флешмобы. Но наша аудитория прежде всего любит смотреть кино, и мы надеемся, что совместный проект с Wink позволит киноманам хотя бы частично проникнуться атмосферой кинотеатров, которой нам всем так не хватает", — сказала президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова.

Специально для проекта кураторы КАРО.Арт разработали особую программу на базе коллекции видеосервиса Wink. В основу легли фильмы, представляющие классику мирового кинематографа ("Сияние", "Муха", "Пролетая над гнездом кукушки", "В джазе только девушки", "Амадей", "Касабланка", "Римские каникулы", "Список Шиндлера"), громкие картины последних лет ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Рокетмэн", "Джанго освобожденный"), российское авторское кино ("Аритмия", "Дылда", "Нелюбовь", "Бык"), совсем недавние премьеры ("1917", "Однажды в Голливуде", "Джокер") и другие фильмы.

Также в библиотеку проекта вошли эксклюзивные фильмы, доступные сейчас только в Wink, например, свежая картина Гая Ричи "Джентльмены" в правильном переводе Гоблина и недавний хит Жоры Крыжовникова "Лёд 2". Всего в онлайн-витрине "КАРО" на текущий момент представлено более 90 кинокартин.

Также в разделе "Онлайн-кино" на сайте "КАРО" можно приобрести промокод на один из самых ожидаемых фильмов этой весны — "Спутник". Как известно, премьера фантастического триллера должна была состояться в апреле, но из-за режима изоляции создатели решили выпустить картину в цифровом формате, в том числе в видеосервисе Wink. Совместный проект "КАРО" и Wink пусть виртуально, но возвращает "Спутник" в кинотеатры. Выбрать фильм можно на главной странице сайта "КАРО" в специальном разделе "Кино-онлайн". Билет в кино — это цифровой промокод, который после оплаты нужно ввести в меню цифрового видеосервиса Wink.

Ощущение присутствия в кинозале дополнит попкорн и другие закуски из кинобара "КАРО", которые также можно заказать на сайте или в соцсетях киносети. В меню представлены все классические продуктовые кинохиты — попкорн в разных его вариациях, чипсы начос, детские и ЗОЖ-снеки, а также напитки и десерты. Кроме того, появились специальные тематические комбо, например, для семейного или романтического просмотра.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет сильные стороны интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).

Версия для печати

Новости

Назад. 24 апреля 2020
Кино на изоляции: Wink запускает совместный спецпроект с кинотеатрами
"Ростелеком. Лицей" приглашает начинающих интернет-журналистов принять участие в конкурсе "Юнкоры-2020"
Более 50 банков готовы подключиться к облачному решению "Ростелекома" по безопасности для единой биометрической системы
"Ростелеком" предлагает бизнесу комплекс актуальных решений для бесперебойной работы в условиях коронавируса
Неоднократно судимый тольяттинец выпил и угнал у отца машину
В перевернувшейся легковушке в Ставропольском районе пострадали два подростка
В Самарской области скончался пациент с коронавирусом
В Самарской области число заболевших COVID-19 увеличилось на 44 за сутки
ПСБ принял заявки по льготной ипотеке на 1 млрд рублей

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самарской области ветеранские льготы вернут с 1 мая

Члены комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике поддержали законопроект по возвращению льгот ветеранам труда федерального и регионального значения, труженикам тыла, репрессированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, которые они получали до 1 марта 2017 года, сообщает губернская дума.

В Елховском районе сотрудники ГИБДД выявили документы с признаками подделки

Сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД России по Елховскому району при несении службы на автодороге «Самара-Ульяновск», была остановлена автомашина «Лада Ларгус» с номерными знаками иностранного государства. При проверке документов, пассажиры – молодой человек 1992 года рождения и девушка 1993 года рождения предъявили миграционные карты и паспорта с признаками подделки печатей о пересечении границы Российской Федерации.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В перевернувшейся легковушке в Ставропольском районе пострадали два подростка

В среду, 22 апреля, в 17:20 в Ставропольском районе 18-летний водитель Lada Kalina на автодороге "Тольятти — Ягодное — Подстепки" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.

Самарскую больницу №4 закрыли на карантин из-за коронавируса

Самарская городская больница закрыта на карантин, после того, как в стационаре у 7 больных пневмонией обнаружили коронавирус, рассказал в своем обращении глава региона Дмитрий Азаров. Также заразился один из врачей.

Он и она