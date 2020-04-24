"Ростелеком. Лицей" приглашает начинающих интернет-журналистов принять участие в конкурсе "Юнкоры-2020"

24.04.2020 18:13 Читали 11

Начался прием работ на IV Ежегодный конкурс для начинающих интернет-журналистов "Юнкоры". Это специальная номинация конкурса для журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации интернета — "DOT-журналистика". Участниками конкурса могут стать школьники, студенты колледжей и абитуриенты вузов не старше 18 лет. Темы конкурсных работ разработали "Ростелеком. Лицей" и Координационный центр доменов .RU/.РФ.

Цель конкурса — повысить уровень цифровой грамотности пользователей интернета, а также профессиональный и качественный уровень журналистских работ об интернете и цифровых технологиях.

Участникам конкурса до 1 ноября 2020 года необходимо заполнить анкету и подготовить эссе, статью, инфографику, или видеосюжет по темам, связанным с интернетом и современными цифровыми технологиями:

"Онлайн-образование: как получить знания с помощью цифровых технологий?";

"Как интернет изменил мою жизнь / помог мне, моим друзьям или близким";

"Что я знаю о домене.РФ и/или многоязычных доменах";

"Русский язык в интернете: где он обитает?".

"Ростелеком. Лицей" также учредил свою спецноминацию, темой которой стала "Безопасность в интернете: мой опыт".

Победителей конкурса определит жюри, в состав которого входят руководители пресс-служб российских ИТ-компаний. Итоги планируется подвести в декабре 2020 года в рамках Недели российского интернета (RIW). Лауреаты конкурса получат дипломы и призы, а победители спецноминации от "Ростелеком. Лицея" —специальные ценные призы.

Конкурсные работы должны быть созданы или опубликованы в период c 1 января по 1 ноября 2020 года. Количество работ, представленных одним автором, не ограничено.

Со списком дополнительных тем и полными требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте конкурса.

Организаторами конкурса выступили Координационный центр доменов .RU/.РФ и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке "Ростелеком. Лицея", РОЦИТ и домена.ДЕТИ. Официальный регистратор — компания REG.RU.

"Ростелеком. Лицей" — это новый образовательный онлайн-сервис для школьников 1–11 классов. В создании сервиса приняли участие преподаватели из лучших российских вузов и школ. Они разработали эксклюзивные учебные материалы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Занятия на портале проводятся по нескольким дисциплинам: русский и английский языки, математика, цифровые технологии; также доступны тренажеры на развитие логики и творческого мышления.