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"Ростелеком" предлагает бизнесу комплекс актуальных решений для бесперебойной работы в условиях коронавируса

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Отличительной особенностью работы в условиях пандемии коронавируса стал переход на удаленный режим работы, что требует от бизнеса нового видения и подхода. "Ростелеком" предлагает крупным корпоративным клиентам комплекс проверенных и эффективных решений, которые позволяют сохранить непрерывность бизнес-процессов в новых условиях.

Вызовы, которые стоят перед любой компанией для организации удаленной работы — это организация постоянного доступа к информационным ресурсам, устойчивая связь и удобное общение сотрудников по рабочим вопросам, а также обеспечение безопасности сотрудников и пользователей.

Комплекс услуг "Ростелекома" по организации удаленного доступа к информационным ресурсам клиента включает сервисы по предоставлению доступа к интернету, организации виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа, предоставление услуг виртуального ЦОД, а также защиту от DDoS-атак. Услуга "Виртуальный центр обработки и хранения данных" от "Ростелекома" позволяет за считанные часы взять в аренду или увеличить текущие вычислительные мощности для размещения любых информационных систем, сервисов хранения данных и сетевых виртуальных ресурсов с заданными характеристиками.

"Виртуальный ЦОД" компании "Ростелеком" отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, входящих в состав услуги, высокая надежность и доступность услуги, а также обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими государственными стандартами.

Вторая группа услуг призвана гарантировать устойчивую и удобную связь и включает услуги мобильной связи, бесплатный вызов в коде 8-800, виртуальную АТС, видео-конференц-связь и М2М-контроль.

Сервис "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать корпоративную телефонию для бизнеса любого масштаба с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС могут через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Третья группа услуг, сфокусированных на безопасности, включает сервис видеонаблюдения, а также предлагает уникальное комплексное решение для высокоточного удаленного контроля температуры тела проходящих мимо людей с использованием тепловизоров. Такое решение позволяет бесконтактно, с высокой точностью измерять температуру тела до 80 человек в секунду одновременно. Основные преимущества услуги "Видеонаблюдения" — индивидуальное проектирование системы для каждого клиента; монтаж, настройка и подключение оборудования; предоставление прямого интернет-канала.

"Массовый перевод сотрудников на удаленный режим бизнеса — сложная задача, требующая ресурсов и знаний. Поэтому мы предлагаем крупным корпоративным пользователям оптимальные сервисы, сфокусированные в три базовые составляющие, которые наиболее эффективным образом отвечают текущим вызовам времени. При этом "Ростелеком" гарантирует безопасную и надежную работу своих цифровых продуктов и сервисов", — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

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Назад. 24 апреля 2020
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