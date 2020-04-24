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Неоднократно судимый тольяттинец выпил и угнал у отца машину

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В Тольятти сотрудники ДПС задержали 28-летнего местного жителя, который, предположительно, управлял автомобилем BYD в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отношении мужчины были собраны административные материалы, предусмотренные ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и  ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ "Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения".

В ходе разбирательства установлено, что автомобиль нарушителю не принадлежит. Собственник — 51-летний местный житель — обратился к правоохранителям с просьбой привлечь к уголовной ответственности сына, похитившего иномарку от дома, расположенного в одном из садовых товариществ Комсомольского района.

По данным полицейских, с 2012 г. задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В 2019 г. за подобное нарушение он был арестован на 10 суток. Также ранее он был судим за грабеж, кражу и незаконный оборот наркотиков.

За вновь совершенные административные правонарушения мужчине судом назначено наказание в виде 10 суток ареста.

В отношении злоумышленника отделом дознания отдела полиции № 23 Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Транспортное средство возвращено владельцу.

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Новости

Назад. 24 апреля 2020
Неоднократно судимый тольяттинец выпил и угнал у отца машину
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