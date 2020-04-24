ПСБ принял заявки по льготной ипотеке на 1 млрд рублей

24.04.2020 10:27 Читали 14

За три дня с момента запуска новой государственной программы ипотечного кредитования ПСБ получил более 400 заявок на сумму 1 млрд рублей. Интерес к льготным условиям проявили клиенты более чем из 35 регионов России.

Условия ПСБ — одни из самых привлекательных на рынке: для тех, кто подаст заявку до 15 мая, банк снизил ставку на 0,5 п. п. — до 6%.

"Больше всего заявок поступило в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Казани. Средняя сумма заявки на новостройки в Москве составляет 5,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 3,5 млн рублей, в регионах — 2,4 млн рублей. Ежедневно мы получаем в 1,5-2 раза больше заявлений, чем получали по кредитам на новостройки до этого", — отмечает Татьяна Чернышева, начальник управления ипотечных продаж ПСБ.

В отличие от других действующих государственных программ, новый кредит доступен большинству населения, поскольку нет ограничения по месту приобретения недвижимости, по составу семьи и количеству детей, а также не обязательно относиться к льготной категории граждан.