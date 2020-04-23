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ПСБ в первом квартале 2020 года более чем двукратно увеличил чистую прибыль – до 17,9 млрд рублей

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Чистая прибыль ПСБ по РСБУ (неконсолидированные данные) в первом квартале 2020 года составила 17,9 млрд руб., что в 2,6 раза выше, чем в первом квартале 2019 года.

Ключевой источник чистой прибыли — регулярный бизнес банка. Чистый процентный доход, по сравнению с первым кварталом 2019 г., вырос на 14% и по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 14,4 млрд руб. Согласно данным 102-й формы, группировка которой отличается от подхода к классификации в 807-й форме, а также ряда аналитических корректировок Чистый комиссионный доход увеличился год к году на 43% — до 4,7 млрд руб.

Также в первом квартале банк получил единовременный доход в размере 7,5 млрд руб. по мировому соглашению с НПФ в рамках конвертации депозитов в субординированные облигации по ставке ниже рыночной в соответствии с требованиями МСФО 9.

В первом квартале 2020 года клиентский кредитный портфель Данные по балансу представлены согласно 806-й форме (неконсолидированные данные), нетто (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 6% и по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 1 015 млрд руб. При этом кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) составил 830 млрд руб., показав 5% рост в первом квартале, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) — 185 млрд руб. (+12%).

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка сократилась с 1,8% до 1,5% за первый квартал отчетного года.

Средства на счетах клиентов составили 1 421 млрд руб. на 1 апреля 2020 года. При этом счета до востребования выросли на 6%, а их доля увеличилась с 46% до 52% за отчетный период.

Средства на счетах юридических лиц на 1 апреля 2020 года составили 959 млрд руб., сократившись с начала года на 12% за счет планового погашения одного крупного депозита, которое было частично компенсировано притоком средств на счетах ГОЗ, а также ростом привлечения от клиентов гражданских отраслей.

Объем средств на счетах физических лиц вырос на 8% с начала 2020 года и составил 463 млрд руб. на 1 апреля 2020 года.

Собственные средства (капитал) банка на 1 апреля 2020 года составили 187 млрд руб., что на 8 млрд руб. больше, чем на начало 2020 года. Прирост капитала произошел за счет прибыли 1 квартала 2020 года, которая не включает в себя корректировки в соответствии с МСФО 9.

Нормативы достаточности капитала выполняются с запасом (Н1.1=11,5%, Н1.2=11,5%, Н1.0=12,1%).

До согласования Центральным Банком субординированные облигации в размере 21 млрд руб., выпущенные в рамках мирового соглашения по конвертации депозитов НПФ, не включаются в расчет добавочного капитала.

Показатели ликвидности на 1 апреля 2020 года находятся на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составляет 97% (мин 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составляет 184% (мин 50%), норматив краткосрочной ликвидности (Н27) превышает 100%.

"Банк демонстрирует устойчивую динамику кредитования в корпоративном и розничном сегменте, рост комиссионного дохода, а также эффективную работу по урегулированию проблемной задолженности. Это обеспечило нам рост прибыли в начале 2020 года. Вторая половина года будет непростой для всей банковской отрасли, что связано с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Уже сейчас ПСБ предпринимает ряд мер для поддержки клиентов, пострадавших из-за коронавируса, запуская собственные предложения и активно участвуя в реализации государственных программ поддержки бизнеса и населения. Принятые меры, оперативная реакция на изменения экономической среды, сильные позиции на рынке, а также опора на новый статус банка, несомненно, помогут нам справиться с вызовами кризиса без ущерба для наших клиентов и контрагентов", — прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

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Новости

Назад. 23 апреля 2020
ПСБ в первом квартале 2020 года более чем двукратно увеличил чистую прибыль – до 17,9 млрд рублей
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