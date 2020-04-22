"Ростелеком" запускает акцию "Домашний офис" для поддержки малого и среднего бизнеса

22.04.2020 17:40 Читали 12

Для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом "Ростелеком" запустил "Домашний офис" на основе сервиса "Виртуальная АТС". Новое предложение компании позволит предпринимателям построить эффективные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами не выходя из дома.

Участники акции "Домашний офис" бесплатно получат услуги "Виртуальной АТС" при подключении к сервису до 15 мая. В течение двух месяцев с момента подключения все базовые и дополнительные функции "Виртуальной АТС" предоставляются без абонентской платы. Участники акции бесплатно получают 1 000 минут на звонки на все телефоны России на два месяца, услугу переадресации на мобильные номера "Ростелекома", а также один городской номер и три удаленных рабочих места, а номер 8-800 можно купить всего за 1 рубль.

Новым пользователям "Ростелеком" предлагает бесплатный тестовый период на 14 дней. В это время действуют все основные и дополнительные функции сервиса "Виртуальная АТС", а также бесплатно предоставляется 50 исходящих минут на все телефоны России.

"Мы со всей серьезностью относимся к ситуации, в которой оказались предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому предлагаем им оптимальные сервисы, причем бесплатно. Уверен, что сейчас это лучшее предложение на рынке, — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков. — Мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем, что все обращения к компании могут быть выполнены дистанционно в личном кабинете "Ростелеком. Бизнес".

Сервис "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы "Виртуальных АТС" имеют возможность через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.