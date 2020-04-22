Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30% по сравнению с первой неделей карантина

22.04.2020 11:55 Читали 14

ПСБ проанализировал данные по оборотам торговых точек клиентов банка по эквайрингу за март и первые две недели апреля, составив карту потребительской активности россиян, находящихся в режиме самоизоляции.

Согласно данным, торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился почти на 30% по сравнению с первой неделей карантина. Эквайринговые обороты увеличиваются две недели подряд.

На конец второй недели апреля количество работающих торговых точек увеличилось на 9% по сравнению с первой неделей самоизоляции, что обусловлено возросшим покупательским спросом на продукты питания, товары первой необходимости и технику по сравнению с началом карантина.

Наибольшее увеличение оборотов (46%) по эквайрингу среди торговых точек — клиентов ПСБ — зафиксировано в регионах.

В конце второй недели апреля отмечается увеличение оборотов по покупке техники и электроники. Количество оборотов в этой сфере увеличилось более, чем на 40%. В первую очередь это связано с переходом части населения на удаленную работу и обучение, когда возникла острая необходимость в ноутбуках, компьютерах и аксессуаров к ним. Однако средний чек упал на те же 40% по сравнению с первой неделей карантина, когда из-за девальвации рубля и распространения коронавируса потребители массово покупали дорогую технику, опасаясь, что она подорожает.

Повышенный спрос на продукты питания не пропадает. В период с 13 по 19 апреля по всей России население на 16% больше стало закупать продукты и товары первой необходимости.

Почти на 30% отмечается увеличение расходов на услуги доставки из ресторанов по всей России с момента начала самоизоляции. Мы видим, как кафе и рестораны изменяют свою бизнес-модель и начинают активно развивать сервис доставки. За последние 3 недели наблюдаем повышенный спрос на мобильные POS-терминалы для курьеров.