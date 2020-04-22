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В Самарской области ветеранские льготы вернут с 1 мая

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Члены комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике поддержали законопроект по возвращению льгот ветеранам труда федерального и регионального значения, труженикам тыла, репрессированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, которые они получали до 1 марта 2017 года, сообщает губернская дума.

Депутаты единогласно поддержали законопроект и рекомендовали к принятию его в двух чтениях. Восстановить ранее предоставляемых льготникам мер соцподдержки планируется уже с 1 мая.

По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, по предварительным подсчётам, получателей данных выплат в регионе 91 508 человек. Для возобновления предоставления денежных выплат не потребуется дополнительных заявлений и документов: они будут взяты из информационной базы министерства.

Председатель профильного комитета Марина Сидухина отметила, что на очередном пленарном заседании депутаты губдумы также единодушно выступят в поддержку законопроекта о возвращении ветеранских льгот.

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Назад. 22 апреля 2020
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