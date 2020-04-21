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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Карантин не помеха: фронтмен группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink

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Всех, кто скучает по прогулкам, живому общению, городским активностям, приглашаем на грандиозное онлайн-шоу Вадима Самойлова ("Агата Кристи"), которое пройдет 22 апреля в прямом эфире из Екатеринбурга.

Это будет живой полноценный концерт: большая сцена, профессиональный свет и звук, а на широких экранах позади артиста — яркое видеошоу, которое сопровождает все сольные выступления Вадима Самойлова. Задействованы передовые технические решения: Вадим будет выступать на сцене в Екатеринбурге, а музыканты аккомпанировать ему из Москвы и Санкт-Петербурга.

Трансляция концерта состоится при поддержке видеосервиса Wink в среду, 22 апреля, начало в 18.00 часов (время московское) на платформе 100gorodov.ru (лучше заранее пройти однокликовую регистрацию по ссылке). После онлайн-трансляции запись концерта будет доступна в видеосервисе Wink.

Для зрителей будет открыта виртуальная фан-зона: 100 человек получат приглашение в нее при помощи трансляции в Zoom (условия участия в фан-зоне доступны здесь). Также будет запущен виртуальный амфитеатр и партер в режиме телеграм-канала и чат-бота.

По словам Вадима Самойлова, сегодня мир столкнулся с большим вызовом. "В то время, когда все вынуждены быть добровольно разъединены, чтобы уменьшить угрозу, я очень рад, что у нас, деятелей культуры, благодаря прогрессу есть современные технические средства. Они позволят нам обратиться к каждому из вас, достучаться до каждого сердца и разделить с вами надежды и уверенность в завтрашнем дне. Концерт посвящен именно этому — надежде на будущее, уверенности в том, что все будет хорошо, что мы справимся с любыми испытаниями", — подчеркнул музыкант.

Всероссийская акция "Уличные музыканты" проходит по инициативе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ). "В период карантина люди, проживающие в городах, невероятно скучают по прогулкам. Также запрет на проведение массовых мероприятий парализовал концертную жизнь в стране. Так появилась акция "Уличные музыканты": до окончания режима самоизоляции мы проведем серию онлайн-концертов известных музыкантов, которые выступят в поддержку горожан, вынужденных весной находиться в четырех стенах. Музыканты будут выходить на виртуальные улицы, петь и рассказывать истории и байки про свой родной город и его жителей", — отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Цифровой видеосервис Wink компании "Ростелеком" с самого начала ограничения передвижений помогает людям не чувствовать себя дома в информационной и культурной изоляции. Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента, телеканалам о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, "Театр", Museum, iConcerts). Wink объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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Новости

Назад. 21 апреля 2020
Карантин не помеха: фронтмен группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
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