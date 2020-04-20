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ПСБ до 1 июля продлил сроки предоставления документов по ипотечным договорам и страхованию

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ПСБ разработал дополнительные меры поддержки для своих ипотечных заемщиков. Для клиентов, у которых в период самоизоляции истекает действие договора страхования и срок предоставления документов о регистрации собственности, банк продлевает срок реализации этих действий до 1 июля без каких-либо комиссий.

Эти меры будут актуальны тем клиентам банка, которые воспользовались программой рефинансирования гражданской ипотеки и должны предоставить в банк документы о регистрации обременения в пользу ПСБ.

Кроме того, мерой смогут воспользоваться заемщики с кредитами на новостройку, у которых в кредитном договоре прописана необходимость зарегистрировать собственность и предоставить документы банку в течение 12 месяцев с даты ввода жилья в эксплуатацию; а также клиенты, которым необходимо пролонгировать договоры личного, имущественного и титульного страхования.

"Во время самоизоляции у людей может не быть возможности получить новые документы, заключить и зарегистрировать договора. Поэтому ПСБ отменяет штрафные санкции и не будет повышать ставки за нарушение сроков регистрации ипотеки и пролонгации страховки", — говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.

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Новости

Назад. 20 апреля 2020
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