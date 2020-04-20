В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

20.04.2020 16:59 Читали 10

От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. 21.04.2020 местами по области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с, сильный дождь. Днем 21.04.2020 местами по области и в г. Самара гроза, в г. Самара сильный дождь".

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

— при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01"

(все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России

по Самарской области

8 (846) 337-72-82