В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
— при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01"
(все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России
по Самарской области
8 (846) 337-72-82