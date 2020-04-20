В Тольятти на пьяного водителя заведено уголовное дело

Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В ходе установления личности нарушителя правоохранители выяснили, что мужчина в сентябре 2019 г. уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения. По данному факту судом ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, задержанный был ранее судим по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, лицом подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.