В Тольятти на пьяного водителя заведено уголовное дело

20.04.2020 18:53 Читали 13

В Тольятти инспекторы ГИБДД для проверки документов остановили Lada Priora под управлением 38-летнего мужчины. В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В ходе установления личности нарушителя правоохранители выяснили, что мужчина в сентябре 2019 г. уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения. По данному факту судом ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, задержанный был ранее судим по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, лицом подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.