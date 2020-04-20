ПСБ начинает прием заявок на ипотеку по ставке 6%

20.04.2020 14:06 Читали 7

ПСБ начал выдавать кредиты на приобретение жилья в новостройке в рамках новой государственной программы поддержки граждан и строительной отрасли. В дополнение к государственным субсидиям ПСБ опустил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая.

Государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% была объявлена Президентом России 16 апреля. Уже с 20 апреля в ПСБ можно подать заявку на ипотеку до 8 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса по программе составляет от 20%.

"Являясь одним из лидеров на рынке ипотечного кредитования, ПСБ поддерживает инициативу, направленную на стимулирование строительного сектора экономики и помощь населению. Эта мера запущена вовремя, и важно оперативно приступить к ее реализации. Мы, со своей стороны, готовы сделать дополнительные шаги — и выдавать кредиты по еще более низкой ставке, чем предусмотрено госпрограммой", — заявил Сергей Малышев, руководитель розничного блока ПСБ.

Объем ипотечного портфеля ПСБ превышает 100 млрд рублей. За первый квартал 2020 года банк увеличил объемы выдачи ипотеки на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом половина выдач за квартал приходится на кредитование новостроек.