"ПСБ обеспечил все необходимые условия для бесперебойного сопровождения расчетов по государственным контрактам и оперативного финансирования проектов, направленных на выполнение задач Президента и Правительства Российской Федерации. Так, в рамках обеспечения исполнения контракта на постройку многофункциональных военных медицинских центров банк оперативно обеспечил необходимый объем финансирования и открыл свыше 1300 отдельных счета почти 600 предприятиям, входящим в кооперацию по данному проекту", — комментирует Петр Фрадков, председатель ПАО "Промсвязьбанк".
ПСБ обеспечил финансирование строительства 16 медицинских центров в России
ПСБ обеспечил финансирование ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" на строительство 16 многофункциональных военных медицинских центров на территории России — от Калининграда до Камчатки. Банк установил кредитный лимит на исполнение контракта на сумму 6 млрд рублей.