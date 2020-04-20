ПСБ обеспечил финансирование строительства 16 медицинских центров в России

20.04.2020 12:37 Читали 9

ПСБ обеспечил финансирование ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" на строительство 16 многофункциональных военных медицинских центров на территории России — от Калининграда до Камчатки. Банк установил кредитный лимит на исполнение контракта на сумму 6 млрд рублей.