"Ростелеком" предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса

Радиологическая информационная система позволяет автоматизировать работу радиологической службы, организовать дистанционную работу и проведение удаленных консультаций по анализу и описанию диагностических исследований — вне зависимости от места нахождения специалистов. Использование решения также поможет создать массив данных для проведения скрининга различных патологий, включая распознавание признаков COVID-19.
В настоящее время "Ростелеком" совместно с компанией "РТК Радиология" и АНО "Университет Иннополис" проводит в регионах пилотные испытания по автоматическому распознаванию изображений с использованием искусственного интеллекта.
По результатам апробации технология в качестве компонента автоматизации радиологической службы будет включена в состав единой цифровой платформы здравоохранения, разработкой и внедрением которой в субъектах РФ занимается компания "Цифровые медицинские сервисы" (совместное предприятие "Ростелекома" и Госкорпорации Ростех).