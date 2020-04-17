"Ростелеком" предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса

17.04.2020 13:33 Читали 10

"Ростелеком" разработал прототип сервиса распознавания признаков коронавируса (COVID-19) по рентгеновским изображениям легких. Сервис работает на базе радиологической информационной системы, в которой аккумулируются рентгеновские снимки. Технология может быть использована для оперативного выявления симптомов инфекции и принятия неотложных мер.

Радиологическая информационная система позволяет автоматизировать работу радиологической службы, организовать дистанционную работу и проведение удаленных консультаций по анализу и описанию диагностических исследований — вне зависимости от места нахождения специалистов. Использование решения также поможет создать массив данных для проведения скрининга различных патологий, включая распознавание признаков COVID-19.

В настоящее время "Ростелеком" совместно с компанией "РТК Радиология" и АНО "Университет Иннополис" проводит в регионах пилотные испытания по автоматическому распознаванию изображений с использованием искусственного интеллекта.

По результатам апробации технология в качестве компонента автоматизации радиологической службы будет включена в состав единой цифровой платформы здравоохранения, разработкой и внедрением которой в субъектах РФ занимается компания "Цифровые медицинские сервисы" (совместное предприятие "Ростелекома" и Госкорпорации Ростех).