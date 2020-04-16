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Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink

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Видеосервис Wink компании "Ростелеком" представляет рейтинг просмотров за третью неделю (6–12 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Просмотр ТВ и киносериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

Предпочтения пользователей продолжают меняться. Усиливается тенденция прошлой недели, когда был зафиксирован рост спроса на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях фитнес, школьные видеоуроки и кулинария. Потребление этого контента стало настолько заметным, что он вынесен в отдельный рейтинг. Событием прошлой недели стал живой онлайн-концерт Полины Гагариной, который эксклюзивно показывал Wink. Его посмотрели с 530 000 устройств, включая телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки.

Интересные различия отмечены в просмотре российских и зарубежных сериалов. Среди российских лидируют добрые семейные истории для разных возрастов, например, "Сваты" или "ИП Пирогова". А из зарубежных сериалов в топе хорроры и криминал, такие как "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие".

Среди российских фильмов в число лидеров попала комедия "Я худею", что, возможно, отражает озабоченность зрителей своей физической формой в условиях изоляции.

Более 70% новых подписчиков Wink выбирают тарифный план "Трансформер", который появился только в конце марта. "Трансформер" — это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами: выбрать и платить только за тот контент, который он реально смотрит. Причем в пакет уже включена большая коллекция российского и мирового кино и сериалов. За 299 рублей в месяц подписчик получает возможность пользоваться всеми сильными сторонами интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра одновременно.

На прошедшей неделе подписчики "Трансформера" особенно активно смотрели киноканалы ("Дом кино", Sony Sci-Fi, Paramount Channel). А вот спортивный контент, вопреки прошлым трендам, оказался в аутсайдерах. И это не удивительно — единственным чемпионатом в прямом эфире была Высшая лига Беларуси по футболу. Зрители-болельщики предпочли переключиться на другие виды спорта и смотрели в Wink архив лучших боев UFC.

Топ-5 российского кино:

1 (1). "Лед 2";

2 (2). "Союз спасения";

3 (4). "Вторжение" (2019);

4 (-). "Балканский рубеж";

5 (-). "Я худею".

Топ-5 российских сериалов:

1 (1). "Корни";

2 (-). "Молодежка";

3 (-). "Сваты";

4 (-). "Ивановы-Ивановы";

5 (-). "ИП Пирогова".

Топ-5 мультфильмов:

1 (-). "Приключения Ам Няма";

2 (1). "Маша и Медведь";

3 (-). "Вспыш и чудо-машинки";

4 (-). "Тайная жизнь домашних животных";

5 (-). "Камуфляж и шпионаж".

Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:

Полина Гагарина, живой онлайн-концерт 10 апреля 2020 года;
Группа "Ария", запись живого онлайн-концерта от 3 апреля 2020 года;
"Лицей. Школьная программа" (онлайн-уроки для 5–11 классов);
"Онлайн-тренировки. UFC GYM";
"Кулинарный поединок с Джейми Оливером".

Топ-5 зарубежного кино:

1 (2). "Джентльмены";

2 (-). "Только ты";

3 (4). "Джон Уик 3";

4 (3). "Бладшот";

5 (-). "Ford против Ferrari".

Топ-5 зарубежных сериалов:

1 (1). "Ходячие мертвецы";

2 (-). "Во все тяжкие";

3 (2). "Друзья";

4 (-). "Сопрано";

5 (4). "Как я встретил вашу маму" (в переводе Кураж-Бамбей).

В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.

Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, "Театр", Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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Назад. 16 апреля 2020
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
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