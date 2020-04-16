Режим самоизоляции может быть продлен до 30 апреля

16.04.2020 10:47 Читали 9

Глава управления Роспотребнадзора сообщила, что на сегодняшний день в Самарской области нет новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Общее их число - 40, 14 человек выздоровели и были выписаны, 26 проходят лечение.

Она отметила, что темп прироста выявленных случаев заболевания в Самарской области ниже, чем в целом по стране. "Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1,25. Это меньше, чем у наших коллег на окружающих территориях, и ниже, чем в целом по стране - по России он составляет порядка 15 на 100 тыс. населения, - сказала Светлана Архипова. - Вместе с тем мы отмечаем снижение индекса самоизоляции, что может способствовать дальнейшему распространению инфекции".

В связи с этим она рекомендовала рассмотреть возможность продления режима самоизоляции по 30 апреля, а также ввести масочный режим при необходимости выхода на улицу. Кроме того, Светлана Архипова предложила усилить контроль за дезинфекцией в местах общего пользования.

По ее словам, управлением Роспотребнадзора выдано более 5 тыс. предписаний юридическим лицам о проведении дезинфекции, планируется направить обращение в прокуратуру о контроле выполнения этих предписаний.

Также она предложила ввести запрет на деятельность турбаз и баз отдыха до особого распоряжения.

Эти предложения находятся на рассмотрении оперативного штаба.