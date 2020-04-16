В Самарской области местный житель обвиняется в совершении четырех преступлений

16.04.2020 14:44 Читали 6

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года сотрудники полиции ОМВД России по г. Жигулевску задержали подозреваемого в совершении разбоя. В ходе расследования уголовного дела, следователи установили причастность обвиняемого - местного жителя 1996 года рождения, к совершению еще трех преступлений.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу из жилого дома, расположенного на улице Дачной. Выбив локтем остекление оконной рамы, злоумышленник проник в дом, откуда тайно похитил имущество, принадлежащее местной жительнице пенсионного возраста. Сумма причиненного материального ущерба составила более 2 700 рублей.

Еще один факт противоправной деятельности обвиняемого зафиксирован в декабре 2019 года. Тогда к жителю Жигулевска обратился знакомый с просьбой продать похищенный сотовый телефон. Мужчина, достоверно зная, что совершает противоправное действие, согласился сбыть средство связи, выручив за него 500 рублей.

По версии следствия, обвиняемый может быть причастен к еще одному хищению. В январе текущего года, фигурант уголовного дела находился на одной из автомоек, расположенных на территории города, где распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной, у которого похитил сотовый телефон, а позднее его продал.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску окончено расследование уголовных дел возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 158 «Кража» УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», ч. 1 ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». В настоящий момент уголовные дела, соединенные в одно производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. По ходатайству следствия, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.