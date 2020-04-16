16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Елховском районе сотрудники ГИБДД выявили документы с признаками подделки

Читали 11

Сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД России по Елховскому району при несении службы на автодороге «Самара-Ульяновск», была остановлена автомашина «Лада Ларгус» с номерными знаками иностранного государства. При проверке документов, пассажиры – молодой человек 1992 года рождения и девушка 1993 года рождения предъявили миграционные карты и паспорта с признаками подделки печатей о пересечении границы Российской Федерации.

В ходе дальнейшего разбирательства стражи порядка изъяли подозрительные документы и направили их на экспертизу. Позже эксперты дали заключение, что печать в документах действительно является поддельной. После сбора всех необходимых материалов было принято решение о возбуждении уголовного дела. По данным полицейских, подозреваемые в использовании подложного документа ранее к уголовной ответственности не привлекались.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Ведется следствие.

Версия для печати

Новости

Назад. 16 апреля 2020
В Самарской области местный житель обвиняется в совершении четырех преступлений
Полиция напоминает об административной ответственности за невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности
Режим самоизоляции может быть продлен до 30 апреля
ПСБ снизил ставку по интернет-эквайрингу для предприятий из пострадавших отраслей
В Елховском районе сотрудники ГИБДД выявили документы с признаками подделки

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Елховском районе сотрудники ГИБДД выявили документы с признаками подделки

Сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД России по Елховскому району при несении службы на автодороге «Самара-Ульяновск», была остановлена автомашина «Лада Ларгус» с номерными знаками иностранного государства. При проверке документов, пассажиры – молодой человек 1992 года рождения и девушка 1993 года рождения предъявили миграционные карты и паспорта с признаками подделки печатей о пересечении границы Российской Федерации.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самарской области местный житель обвиняется в совершении четырех преступлений

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года сотрудники полиции ОМВД России по г. Жигулевску задержали подозреваемого в совершении разбоя. В ходе расследования уголовного дела, следователи установили причастность обвиняемого - местного жителя 1996 года рождения, к совершению еще трех преступлений.

Он и она