В Елховском районе сотрудники ГИБДД выявили документы с признаками подделки

В ходе дальнейшего разбирательства стражи порядка изъяли подозрительные документы и направили их на экспертизу. Позже эксперты дали заключение, что печать в документах действительно является поддельной. После сбора всех необходимых материалов было принято решение о возбуждении уголовного дела. По данным полицейских, подозреваемые в использовании подложного документа ранее к уголовной ответственности не привлекались.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Ведется следствие.