В Елховском районе сотрудники ГИБДД выявили документы с признаками подделки

16.04.2020 08:43 Читали 11

Сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД России по Елховскому району при несении службы на автодороге «Самара-Ульяновск», была остановлена автомашина «Лада Ларгус» с номерными знаками иностранного государства. При проверке документов, пассажиры – молодой человек 1992 года рождения и девушка 1993 года рождения предъявили миграционные карты и паспорта с признаками подделки печатей о пересечении границы Российской Федерации.

В ходе дальнейшего разбирательства стражи порядка изъяли подозрительные документы и направили их на экспертизу. Позже эксперты дали заключение, что печать в документах действительно является поддельной. После сбора всех необходимых материалов было принято решение о возбуждении уголовного дела. По данным полицейских, подозреваемые в использовании подложного документа ранее к уголовной ответственности не привлекались.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Ведется следствие.