Полиция напоминает об административной ответственности за невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности

16.04.2020 12:42 Читали 9

Главное управление МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 975-р сотрудники органов внутренних дел наделены полномочиями составлять административные протоколы по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за несоблюдение правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №417.

Санкция статьи предусматривает следующие виды наказаний:

- на граждан – предупреждение или административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30000 рублей;

- на должностных лиц – штраф от 10000 до 50000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – штраф от 30000 до 50000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц – штраф от 100000 до 300000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В связи введенными на территории Самарской области ограничительными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, напоминаем гражданам и организациям о необходимости соблюдения ограничений, установленных постановлениями Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39, от 03.04.2020 №70, в частности:

– граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента РФ (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых ограничена в соответствии с вышеуказанным постановлением Губернатора Самарской области, выгула домашних животных на расстоянии не превышающим 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места их накопления.

– запрещен вход в парки, лесопарки и нахождение в них, за исключением работников организаций, обслуживающих указанные объекты.

– ограничено проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищных- развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий.

– приостановлена деятельность работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий.

– приостановлена работа бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, частных бань, организаций торговли, за исключением аптек, организаций торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости.