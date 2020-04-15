16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ предоставил банковскую гарантию на строительство нового корпуса инфекционной больницы в г. Волжский

Читали 18

ПСБ предоставил банковскую гарантию в пользу ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства" для исполнения обязательств АО "Приволжтрансстрой" по государственному контракту на выполнение работ по строительству нового корпуса инфекционной больницы в г. Волжский Волгоградской области. Сумма гарантии составила 53,4 млн рублей со сроком исполнения до 1 сентября 2020 года.

Строительство нового корпуса общей площадью до 8 000 кв. метров стартовало в апреле 2020 года в рамках обеспечения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Лечебное отделение оснастят специальными "сквозными" боксами системы Мельцера. Высокий темп строительства обеспечит использование технологии быстро сборного каркаса.

"В сложившихся условиях ПСБ делает все для того, чтобы наши партнеры могли бесперебойно исполнять свои обязательства и получать необходимое финансирование. Для ПСБ важно оперативно и качественно работать в связке с бизнесом и органами власти, обеспечить бесперебойное функционирование всех важных проектов и предприятий, которые выбрали банк в качестве своего финансового партнера", — отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

Версия для печати

Новости

Назад. 15 апреля 2020
ПСБ предоставил банковскую гарантию на строительство нового корпуса инфекционной больницы в г. Волжский

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самарской области психологическую помощь можно получить по телефону и онлайн

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи семье и детям онлайн и по телефону начали оказывать психологическую помощь людям, которым непросто справляться с необходимостью постоянно быть дома. Это не только вынужденное ограничение привычной свободы, но и вынужденная необходимость быть в одиночестве или, напротив, делить ограниченное пространство одновременно со всеми членами семьи, что в обычной жизни бывает не часто. Чтобы снять тревогу или накопившееся раздражение, можно обратиться по телефону за помощью к профессиональному психологу.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Самарцев не пускают на дачи

Жители Самары столкнулись с проблемами при попытке проехать на собственные дачные участки. Так очевидцы сообщают что на 19-ом км Московского шоссе полицейские разворачивают, тех кто пытается проехать, к своим дачам и частным домам, пропуская лишь тех, кто прописан в этом районе.

Он и она