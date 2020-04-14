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В Шигонском районе кладовщица погибла под упавшим погрузчиком

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В с. Тайдаково Шигонского района во время разгрузки удобрений на территории компании "Шигоны Агро" под стрелой погрузчика погибла 49-летняя женщина, работавшая там кладовщицей, сообщает ktv-ray.ru.

"Без десяти минут восемь Надя ушла из дома, а без десяти девять мне позвонил управляющий и сказал, что моей жены больше нет. Оказалось, что Надя стояла у ворот склада, где шла разгрузка удобрений. Дизельным погрузчиком поднимали тюки весом по 850 кг. Я считаю, что к трагедии привели несколько обстоятельств. Во-первых, на стрелу погрузчика зацепили сразу два тюка и он перевернулся. К тому же одним колесом погрузчик застрял в яме, то есть работу вели на площадке без ровного покрытия", — рассказал изданию муж погибшей.

По его мнению, остановить опрокидывание погрузчика помог бы автоматический сброс тюков, но этого не произошло. Он упал на бок и ударил стрелой Надежду, которая стояла спиной к происходящему, придерживая ворота.

Дома у погибшей остались 12-летний сын и трехлетняя дочь. Женщина вышла из декрета три недели назад.

В  региональном СУ СК пояснили, что вилочным погрузчиком управлял 31-летний мужчина. Сейчас проверку по факту трагедии проводят сотрудники следственного отдела по г. Сызрань. Как пояснил источник, по ее итогам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Новости

Назад. 14 апреля 2020
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