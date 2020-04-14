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Самарские школьники развивают историко-патриотический проект «Гордись той землёй, что взрастила тебя»

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В Самаре реализуется школьный историко-патриотический проект «Гордись той землёй, что взрастила тебя», посвящённый юбилею Великой Победы. Его целью является привлечение внимания к историческим и памятным местам трудового подвига жителей г. Куйбышева и Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны.

класс_младшие школьники JUL_6250.jpg
класс_младшие школьники JUL_6250.jpg

Для творческих наработок ребят в рамках проекта создан сайт, который пополняется по мере его реализации и продвижения: https://holodok25.github.io/Kuibyshev/

Инициатором проекта является учитель английского языка Юлия Андреева. Для его реализации была создана творческая группа из ребят и педагогов «Регионального центра для одаренных детей», возглавляемого Ириной Липенской. Ребята под руководством педагогов Юлии Андреевой и Зинаиды Равинской провели большую работу по поиску документальных материалов, посетили музеи города Самары и Самарской области: музей Вооружённых сил, музей имени Рязанова, ФСБ, ПАО «Кузнецова», историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина, поисково-исторический музей «Сокол» и др.

Одним из результатов работы стал сборник-путеводитель в печатной и электронной версиях. В него вошли стихи, рисунки ребят, исторический материалы о городе Куйбышеве и Куйбышевской области, а также разработанные ребятами экскурсионные маршруты по памятным и историческим местам родного края. В редакционную коллегию сборника-путеводителя вошли обучающиеся 11 классов: Екатерина Булыга, Яна Габдрахманова, Матвей Лялин и художники-оформители: Дмитрий Константинов, Кирилл Лаптев, Полина Чулкова.

Особенностью проекта является создание экскурсионных карт памятных мест г. Самары (Куйбышева), посвящённых Великой Отечественной войне. А также создание видео- и аудио- версий экскурсий, адаптированных для людей с проблемами слуха и зрения (слабослышащих и слабовидящих).

«Интересно и необычно, когда ты идёшь в музей не просто посмотреть экспозицию, а имея чёткое задание и цель, узнать как можно больше о великом и трагичном, о подвиге и страданиях народа в годы Великой Отечественной войны», – делится своими впечатлениями Дарья Сладкова. Участники проекта работали с различными источниками информации: архивами, видеоархивами, печатными изданиями, Интернет-ресурсами. Но особенно ребят потрясли рассказы очевидцев и участников ВОв, большую часть бесед с которыми провела обучающаяся 11 класса Варвара Головатенко.

Ребят особенно тронул рассказ очевидицы событий военного времени Нины Царёвой о том, как на её глазах молодой солдат пожертвовал собой, чтобы сохранить переправу – мост через реку. «Когда стояла на посту, плыла мина круглая. А я увидела и кричу: «Ребята, мина плывет, сейчас мост взорвётся». И один парень снял с себя шинель и прыгнул. Поплыл туда и сам взорвался». Или рассказ Фёдора Жмакина о том, как он в годы войны 14-летним подростком пришёл на завод работать на станке, где для него поставили специальные полутораметровые решётки, чтобы он мог доставать до ручек. Эти материалы вошли в видеоролик, смонтированный обучающимся 11 класса Иваном Орловым.

Творческая группа надеется, что проект «Гордись той землёй, что взрастила тебя» внесёт свой весомый вклад в общую работу по получению Самарой заслуженного звания «Город трудовой доблести». Ожидается, что к 9 мая 2020 года будут готовы основные составляющие проекта, однако он и далее будет пополняться новыми материалами.

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Новости

Назад. 14 апреля 2020
Самарские школьники развивают историко-патриотический проект «Гордись той землёй, что взрастила тебя»
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