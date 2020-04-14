Дмитрий Молчанов стал четвертым в Самой быстрой лиге

14.04.2020 11:40 Читали 6

На sports.ru во время паузы в Чемпионате проводилась "Самая быстрая лига" – турнир, главной идеей которого являлось доиграть нынешний сезон РПЛ с момента, где он прервался, то есть с 23-го тура.

Футболисты играли между собой онлайн в футбольный симулятор PES 2020. "Крылья Советов" в этом турнире представлял форвард Дмитрий Молчанов. Дмитрий одержал 5 побед – над "Ахматом" под управлением Хасбулата Махаева (2:0), "Динамо" Дмитрия Скопинцева (4:0), "Ростовом" Эльдора Шомуродова (4:0), "Локомотивом" под управлением Тугарева (4:0) и "Сочи" Нобоа (4:0). Два матча Молчанов сыграл вничью – с "Арсеналом" Данилина (0:0) и с воспитанником "Краснодара" Агеевым (2:2). Уступил представитель "Крыльев" только "Зениту" Дзюбы (2:3). По итогам соревнований Молчанов стал четвертым в общей таблице турнира. После окончания турнира Дмитрий поделился своими эмоциями от выступления в Самой быстрой лиге:

– Рад был поучаствовать в Самой быстрой лиге. Эмоции от турнира только положительные – хорошая организация, хорошие соперники. Самый интересный и сложный матч для меня был с "Краснодаром" Агеева, он меня очень серьезно "повозил" в первом тайме, во втором я исправил ситуацию и повёл в счете 2:1, но, к сожалению, пропустил гол на 90 минуте и сыграл вничью. Самый легкий матч был против "Динамо" Скопинцева – 4:0. Турнир очень помог скоротать время на карантине, так как я сейчас в Москве и всё время нахожусь дома. Конечно, 4 место – это неплохо, но знаю, что мог бы выступить лучше, очень обидно проиграл Дзюбе и ещё обиднее сыграл вничью с "Арсеналом". В целом для меня было важно представлять "Крылья" в этом турнире и выступить максимально удачно.