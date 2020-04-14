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Убийством Сергея Козаева заинтересовался gulagu.net

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Убийством осужденного Сергея Козаева заинтересовался канал gulagu.net. Об этом сообщил координатор проекта Борис Ушаков.

Напомним, в 2016 г. Козаева приговорили к 23 годам колонии строгого режима за убийство бизнесмена Олега Дергилева, владевшего сетью алкогольных супермаркетов "Горилка".

Осужденный Козаев был убит 7 апреля во Владимирской ИК-3. Как пишет Борис Ушаков, 9 апреля родственники, привезя тело погибшего в ритуальную служб, обнаружили на нем ряд повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти. Координатор проекта gulagu.net зафиксировал на фото и видео все повреждения на теле Козаева.

"У родственников Козаева С.С. есть все основания утверждать, что его убийство было заказным и заказчиками являются сотрудники СК и МВД Самарской области, а также близкие убитого чиновника (по которому Козаев С.С. проходил обвиняемым и был осужден)", - сообщает Ушаков.

По его данным, Сергей Козаев, узнав, что его разыскивают по подозрению в каком-то убийстве, 22 апреля 2014 г. сам пришел в СК г. Самара. "В тот же день он подвергся пыткам и издевательствам и дал признательные показания в преступлении, которого не совершал, на себя и своих знакомых, которые также подвергались пыткам и давлению и дали признательные показания, послужившие основой обвинительного приговора. У всех пятерых обвиняемых было 100% алиби и 20 человек свидетелей, подтверждающих его", - говорится в обращении Ушакова на имя президента РФ, генерального прокурора РФ, прокурора Владимирской области, председателя СК России, а также руководителям ФСБ России, ФСИН и СУ СК РФ по Владимирской области.

Правозащитник утверждает, что Козаев на протяжении всего срока в ИК регулярно подвергался пыткам. "При этом хочу обратить внимание, что руководство ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области отказалось разговаривать и отдавать личные вещи Козаева С.С. В связи с этим у меня есть все основания утверждать, что сотрудники ИК-3 тщательно просматривают его личные вещи, ищут записку, которую Козаев С.С., возможно, спрятал в ходе этапа в одежде либо в иных вещах, в которой написал лиц, заказавших его, и что ему ждать во Владимире", - пишет Борис Ушаков.

Координатор проекта требует проведения судебно-медицинской экспертизы, допроса и опроса родственников, а также настаивает на проведении проверки и возбуждении уголовного дела по указанным и установленным признакам преступлений в отношении всех установленных должностных и иных лиц.

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Назад. 14 апреля 2020
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