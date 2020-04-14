16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств

Читали 13

10 апреля 2020 года в цифровом видеосервисе Wink в прямом режиме состоялся концерт Полины Гагариной, на котором она представила новую песню "Небо в глазах". Всего концерт посмотрели с 530 тысяч уникальных устройств (телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны), а значит общее количество зрителей превысило 750 тысяч человек.

"У меня впервые в жизни был домашний концерт и это было невероятно! Выступать дома и осознавать, что по ту сторону камеры, как оказалось, сотни тысяч зрителей — это было что-то сверхъестественное. Волнение зашкаливало и спасибо всем, кто был со мной в эти минуты. Самое главное, состоялось первое живое исполнение моей новой песни "Небо в глазах". Эта песня очень личная и она, конечно же, о любви. Она о том, что у любви нет преград — ни время, ни расстояние, ни трудности не могут встать на ее пути", — поделилась своими впечатлениями после концерта Полина Гагарина.

На концерте прозвучали такие хиты, как "Колыбельная", "Кукушка", "Спектакль окончен", "Обезоружена", "Смотри" и другие. После концерта певица выложила фрагмент эфира с премьерой новой песни в своем аккаунте в Instagram, где его посмотрели более 1,5 млн раз. А всего посты и сториз Полины Гагариной, посвященные онлайн-концерту в Wink, увидели более 2,4 млн подписчиков.

"Концерт состоялся в необычном формате и потребовал очень сложной технической организации. Полина Гагарина принимала участие в концерте из своего загородного дома, где работала передвижная телевизионная станция с системой спутниковой связи. Каждый из четырех музыкантов участвовал в концерте с полным соблюдением правил изоляции. Поэтому все участники концерта видели себя только на видеоэкранах. Сведение картинки и звука из разных мест требовало тщательной координации, чтобы не разрушить атмосферу живого выступления. Полина прекрасно справилась со всеми техническими испытаниями, с радостью отвечала на вопросы зрителей и подарила всем своим поклонникам незабываемые впечатления", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Наш хештег в соцсетях: #ДляТехКтоДома #СмотриWink

Версия для печати

Новости

Назад. 14 апреля 2020
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самарской области психологическую помощь можно получить по телефону и онлайн

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи семье и детям онлайн и по телефону начали оказывать психологическую помощь людям, которым непросто справляться с необходимостью постоянно быть дома. Это не только вынужденное ограничение привычной свободы, но и вынужденная необходимость быть в одиночестве или, напротив, делить ограниченное пространство одновременно со всеми членами семьи, что в обычной жизни бывает не часто. Чтобы снять тревогу или накопившееся раздражение, можно обратиться по телефону за помощью к профессиональному психологу.

Самарцы могут посещать пожилых родственников на карантине

Власти Самарской области рассказали, что для ухода за пожилыми людьми не нужно получать специальное разрешение. Для помощи, покупку продуктов и предметов первой необходимости разрешается выходить из дома, потому что это прямая угроза жизни и здоровью жителей.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Самарцев не пускают на дачи

Жители Самары столкнулись с проблемами при попытке проехать на собственные дачные участки. Так очевидцы сообщают что на 19-ом км Московского шоссе полицейские разворачивают, тех кто пытается проехать, к своим дачам и частным домам, пропуская лишь тех, кто прописан в этом районе.

Он и она