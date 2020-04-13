13.04.2020 16:40 Читали 5

13 апреля "Ростелеком" открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack — первое масштабное мероприятие по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям. К участию приглашаются специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, аналитике, управлении проектами.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте онлайн-хакатона до 30 апреля, само мероприятие состоится 3–5 мая. Стратегические партнеры VirusHack — ГБУ "Агентство инноваций города Москвы" и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Командам онлайн-хакатона предлагается сконцентрироваться на поиске цифровых решений по пяти глобальным тематическим трекам:

1. "В четырех стенах" — как правильно организовать удаленную работу, поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать "навыки будущего", поддержать сервисы для волонтеров и социально слабозащищенных категорий граждан и другие;

2. Новая экономика — бизнес-процессы вне и без офиса, электронная коммерция и логистика, HR на "удаленке", дистанционный профессионал, сквозные цифровые технологии для повышения эффективности бизнеса (интернет вещей, 5G, искусственный интеллект и так далее) и другие;

3. Здоровье — телемедицина и дистанционное взаимодействие врачей и пациентов, мониторинг здоровья и упреждение заболеваний с использованием носимых устройств и технологий искусственного интеллекта, электронные больничные и рецепты, потенциал 3D-печати для медицинских изделий и другие;

4. Онлайн-образование — сервисы для мотивации и вовлеченности учеников (включая VR/AR), развитие цифровых компетенций, адаптация работы учителей, включая спортивное образование, сервисы для преподавателей по новым инструментам (peer to peer) и другие;

5. Городская среда — умный дом и умный город, цифровизация ЖКХ, умные сервисы для безопасности, новые коммуникации с горожанами и другие;

Кроме того, для участников разработаны специальные треки, которые требуют конкретных решений:

"Мегаполис Москва" — задача от "Агентства инноваций Москвы" разработать сервисы для улучшения жизни горожан и мониторинга их здоровья в домашних условиях, поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан во время изоляции, обеспечения комфортной и эффективной дистанционной работы;

"Прогнозирование сетевых инцидентов" — специальный трек от компании "Ростелеком ИТ", где необходимо разработать систему анализа и прогнозирования сетевых происшествий и управленческих решений для уменьшения убытков от аварий;

"Интеллектуальная детекция отклонений в видеоданных" — задача от лидера решений видеоаналитики для умных городов компании "Нетрис" разработать сервис распределенной интеллектуальной диагностики видеопотоков;

"Уход за тяжелобольными в цифровом городе" — специальный трек от "Агентства стратегических инициатив" и благотворительного фонда помощи хосписам "Вера". Задача трека — разработать цифровой приложение или сервис, который помогает организовать уход за тяжелобольным человеком дома.

Общий призовой фонд хакатона составляет 2 500 000 рублей. Победителям также будет предоставлена возможность реализовать свой проект в крупнейших компаниях страны.