16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ получил более 1000 заявок на кредит на выплату зарплаты под 0%

Читали 11

ПСБ дистанционно выдал первые кредиты малому бизнесу под 0% для выплаты зарплат сотрудникам. Деньги на счет можно получить в течение 24 часов после подачи заявки на сайте банка по двум документам, сроком на 6 месяцев и суммой до 3 млн рублей. Кредит доступен зарплатным клиентам банка по всей сети ПСБ. ПСБ также принимает заявки от предпринимателей, не являющихся клиентами банка.

"Мы за неделю разработали и запустили цифровой льготный кредит на зарплаты и сразу после запуска убедились, что это чрезвычайно востребованный у предпринимателей продукт. По итогам двух дней, с момента запуска мы получили свыше 1 000 заявок, более 100 клиентов уже полностью оформили документы дистанционно на сайте банка", — прокомментировал Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

ПСБ продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для клиентов МСБ, пострадавших от коронавируса. Подробные условия можно узнать на сайте.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 апреля 2020
ПСБ получил более 1000 заявок на кредит на выплату зарплаты под 0%
"Ростелеком" в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самарской области психологическую помощь можно получить по телефону и онлайн

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи семье и детям онлайн и по телефону начали оказывать психологическую помощь людям, которым непросто справляться с необходимостью постоянно быть дома. Это не только вынужденное ограничение привычной свободы, но и вынужденная необходимость быть в одиночестве или, напротив, делить ограниченное пространство одновременно со всеми членами семьи, что в обычной жизни бывает не часто. Чтобы снять тревогу или накопившееся раздражение, можно обратиться по телефону за помощью к профессиональному психологу.

Самарцы могут посещать пожилых родственников на карантине

Власти Самарской области рассказали, что для ухода за пожилыми людьми не нужно получать специальное разрешение. Для помощи, покупку продуктов и предметов первой необходимости разрешается выходить из дома, потому что это прямая угроза жизни и здоровью жителей.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Самарцев не пускают на дачи

Жители Самары столкнулись с проблемами при попытке проехать на собственные дачные участки. Так очевидцы сообщают что на 19-ом км Московского шоссе полицейские разворачивают, тех кто пытается проехать, к своим дачам и частным домам, пропуская лишь тех, кто прописан в этом районе.

Он и она