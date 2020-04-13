ПСБ получил более 1000 заявок на кредит на выплату зарплаты под 0%

13.04.2020 15:04 Читали 11

ПСБ дистанционно выдал первые кредиты малому бизнесу под 0% для выплаты зарплат сотрудникам. Деньги на счет можно получить в течение 24 часов после подачи заявки на сайте банка по двум документам, сроком на 6 месяцев и суммой до 3 млн рублей. Кредит доступен зарплатным клиентам банка по всей сети ПСБ. ПСБ также принимает заявки от предпринимателей, не являющихся клиентами банка.

"Мы за неделю разработали и запустили цифровой льготный кредит на зарплаты и сразу после запуска убедились, что это чрезвычайно востребованный у предпринимателей продукт. По итогам двух дней, с момента запуска мы получили свыше 1 000 заявок, более 100 клиентов уже полностью оформили документы дистанционно на сайте банка", — прокомментировал Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

ПСБ продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для клиентов МСБ, пострадавших от коронавируса. Подробные условия можно узнать на сайте.