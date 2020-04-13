ПСБ получил более 1000 заявок на кредит на выплату зарплаты под 0%

"Мы за неделю разработали и запустили цифровой льготный кредит на зарплаты и сразу после запуска убедились, что это чрезвычайно востребованный у предпринимателей продукт. По итогам двух дней, с момента запуска мы получили свыше 1 000 заявок, более 100 клиентов уже полностью оформили документы дистанционно на сайте банка", — прокомментировал Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.
ПСБ продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для клиентов МСБ, пострадавших от коронавируса. Подробные условия можно узнать на сайте.