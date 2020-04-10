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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink

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Видеосервис Wink компании "Ростелеком" представляет рейтинг просмотров за вторую неделю (30 марта — 5 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Просмотр ТВ и киносериального контента, в том числе на дополнительных экранах, продолжает динамично увеличиваться, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

При этом прослеживаются определенные тенденции в потреблении контента. Прежде всего, в рейтинг лидеров просмотров впервые попали новые категории — "Фитнес" и "Школьные уроки". Одновременно общее количество просмотров всех видов контента за неделю увеличилось на 23%.

Категория "Мультфильмы" стала самой популярной среди клиентов, пользующихся сервисом на телевизорах с ТВ-приставкой Wink. А вот у клиентов, которые смотрят Wink в приложении на планшетах, смартфонах и Smart TV, наибольшей популярностью пользуются новинки российского и зарубежного кино, а также сериалы из каталога HBO (например, в рейтинг вошла "Игра престолов").

Фильм "Лед-2" доступен в видеосервисе Wink на эксклюзивных условиях со 2 апреля и сразу же занял первую строчку по просмотрам в топ-5 российского кино. Во второй части фильма Надя и Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках.

Топ-5 российского кино:

1 (-). "Лед 2";

2 (-). "Союз спасения";

3 (-). "Отель Белград";

4 (1). "Вторжение" (2019);

5 (2). "Холоп".

Топ-5 российских сериалов:

1 (1). "Корни";

2 (3). "Филатов";

3 (2). "Содержанки";

4 (-). Раздел "Лицей. Школьная программа" (онлайн уроки для 5–11 классов);

5 (-). Раздел "Онлайн-тренировки. UFC GYM".

Топ-5 мультфильмов:

1 (1). "Маша и Медведь";

2 (-). "Щенячий патруль";

3 (-). "Губка Боб квадратные штаны";

4 (-). "Босс-молокосос";

5 (2). "Холодное сердце-2".

Топ-5 зарубежного кино:

1 (2). "Заражение";

2 (-). "Джентльмены";

3 (1). "Бладшот";

4 (-). "Джон Уик 3";

5 (5). "Паразиты".

Топ-5 зарубежных сериалов:

1 (-). "Ходячие мертвецы";

2 (3). "Друзья";

3 (-). "Игра престолов";

4 (-). "Как я встретил вашу маму" (в переводе Кураж-Бамбей);

5 (-). "Мир Дикого Запада".

В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.

Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, "Театр", Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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Назад. 10 апреля 2020
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
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