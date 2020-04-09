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ПСБ компенсирует фиксированные комиссии за эквайринг

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ПСБ компенсирует в общей сложности до 5 млн рублей комиссий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии. Возврат средств будет осуществлен представителям бизнеса, с которых фиксированная комиссия за эквайринг была удержана 31 марта. Средства на счета клиентов будут поступать автоматически на протяжении апреля.

Ранее ПСБ уже отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу с 1 апреля для туристических фирм и отелей, кафе и ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов.

Это еще одна мера, принятая ПСБ в рамках программы поддержки "ПСБ для МСБ". В их числе — удаленная реструктуризация кредитов "Без Бумаг" и "Кредит Онлайн", отмена комиссий за ведение расчетного счета в апреле и мае, а также возмещение уже списанных комиссий за март. Кроме того, ПСБ участвует в программе по кредитованию под 0% на выплату зарплат.

"Сегодня клиентами ПСБ являются сотни тысяч компаний по всей России. Мы, как банк, для которого сегмент малого бизнеса является одним из приоритетных, осознаем необходимость помощи предпринимателям и небольшим предприятиям, которые, как правило, не имеют подушки безопасности. Сегодня даже самая маленькая помощь для них существенна", — прокомментировал Александр Чернощекин, старший вице-президент ПСБ.

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Новости

Назад. 09 апреля 2020
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