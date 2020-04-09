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Из-за ситуации с коронавирусом "Крылья Советов" пошли на снижение зарплат

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Футболисты и тренеры основной команды "Крыльев Советов" обсудили с руководством клуба ситуацию, которая сложилась в Российской премьер-лиге из-за приостановки сезона.

На данный момент известно, что розыгрыш Тинькофф РПЛ приостановлен до 31 мая. В ходе конструктивного диалога футболисты и тренеры "Крыльев" приняли решение о том, что в связи со сложной обстановкой готовы пойти на значительное понижение зарплат. Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки и тренеры будут получать на 40 процентов меньше. Председатель Совета Директоров ПФК "Крылья Советов" Александр Фетисов прокомментировал это решение для www.KC-CAMAPA.ru:

– Благодарю всех футболистов, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба за гражданскую позицию и понимание ситуации. Под ударом сейчас оказался весь мир, в том числе и наша страна, и наша область. Футболисты и тренеры внесли свой вклад в поддержку борьбы против эпидемии. Руководство клуба на связи со всеми футболистами, сейчас мы оформляем необходимые документы. Практически со всеми была достигнута договоренность, сейчас идет последняя стадия переговоров с оставшимися игроками. Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время они тоже присоединятся и докажут делом, что не могут остаться в стороне от проблемы, которая охватила весь мир. Для каждого из них это станет поступком и сделает всех нас сильнее. В этой непростой ситуации они покажут, что могут помочь людям, а также внесут свой достойный вклад в борьбу с вирусом. Все пройдет, мы победим этот вирус и с каждым останется ощущение, что он делал в этот сложный момент.

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Назад. 09 апреля 2020
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