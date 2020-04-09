Сплочённая работа самарских общественников в период самоизоляции будет усилена

09.04.2020 12:05 Читали 11

8 апреля состоялось онлайн-совещание членов Общественной палаты России с руководителями общественных палат субъектов Российской Федерации на тему «Участие общественных палат регионов в мониторинге социально-экономического положения и качества жизни граждан в условиях коронавирусной пандемии», в которой приняли участие самарские общественники.

Своим опытом представители региональной общественной палаты поделились с коллегами из других субъектов России. «Жизнь продолжается» – под таким названием Общественная палата Самарской области реализует комплекс особых мер в период самоизоляции.

Первым региональным спикером онлайн-конференции от Общественной палаты Самарской области стал её заместитель, член Общественной палаты России Павел Покровский. В своём докладе об участии представителей гражданского общества в социально значимых проектах и инициативах он рассказал о проведённом системном мониторинге цен на оптовых базах региона согласно перечню продуктов первой необходимости, представленного министерством промышленности и торговли. Благодаря слаженной работе общественных контролёров информация не только передавалась в профильные министерства, но и была на контроле региональной антимонопольной службы. Благодаря этой работе, в том числе, удалось выявить картельный сговор по повышению цен на лимоны и имбирь, добиться существенного снижения стоимости этих продуктов на территории Приволжского федерального округа.

Сегодня в зоне особого внимания – семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. «В создавшихся условиях коронавирусной пандемии должны быть объединены все усилия государства, бизнеса и гражданского общества», – уверены общественники, благодаря которым инициатива Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова вовлечения в системную волонтёрскую работу профессиональных сообществ уже нашла воплощение. Так, нотариусы Самарской области передали 300 комплектов наборов детского творчества для ребят из многодетных семей. Их примеру последовали и другие организации. Только на этой неделе детям из таких семей было передано порядка тысячи подарков, которые позволят провести время с пользой в дни самоизоляции.

В ходе онлайн-конференции федеральным коллегам были озвучены инициативы правительства самарского региона, реализуемые в полном взаимодействии с представителями гражданского общества. Среди них – возврат льгот ветеранам труда, получавших их до марта 2017 года, а также обеспечение жильём тружеников тыла. С 1 мая 2020 года возвращаются ежемесячные денежные выплаты всем ветеранам труда, которых в регионе почти 90 тысяч.

Кроме этого общественная палата области направила главе региона предложения по поддержке предпринимателей. Особенно из отраслей, которые больше всего пострадали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Так, Дмитрий Азаров поддержал идею значительно снизить налоги для туристического, гостиничного сегмента, сферы бытового обслуживания и питания. Мера поможет компаниям удержаться на плаву, а после оживления экономической активности развиваться дальше.

Руководители общественных палат регионов России и федеральные коллеги отметили глубокую погружённость самарских общественников в социальную жизнь региона, качественное и системное взаимодействие с губернатором и органами государственной власти региона на благо его жителей.

«Приятно в числе первых рассказать о конкретных делах региональной палаты на столь представительном мероприятии с участием руководства федеральной Общественной палаты и представителей всех субъектов страны. Самарская область была и остаётся регионом с чёткой социальной позицией, и мы, члены Общественной палаты, стараемся в полной мере реализовать запрос гражданского общества, каждого жителя региона, особенно в сегодняшней непростой ситуации. Рассказав о самарских новациях, отметили для себя и опыт других регионов, который постараемся реализовать. Жизнь продолжается…», – отметил Павел Покровский.