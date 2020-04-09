16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сплочённая работа самарских общественников в период самоизоляции будет усилена

Читали 11

8 апреля состоялось онлайн-совещание членов Общественной палаты России с руководителями общественных палат субъектов Российской Федерации на тему «Участие общественных палат регионов в мониторинге социально-экономического положения и качества жизни граждан в условиях коронавирусной пандемии», в которой приняли участие самарские общественники.

Своим опытом представители региональной общественной палаты поделились с коллегами из других субъектов России. «Жизнь продолжается» – под таким названием Общественная палата Самарской области реализует комплекс особых мер в период самоизоляции.

Первым региональным спикером онлайн-конференции от Общественной палаты Самарской области стал её заместитель, член Общественной палаты России Павел Покровский. В своём докладе об участии представителей гражданского общества в социально значимых проектах и инициативах он рассказал о проведённом системном мониторинге цен на оптовых базах региона согласно перечню продуктов первой необходимости, представленного министерством промышленности и торговли. Благодаря слаженной работе общественных контролёров информация не только передавалась в профильные министерства, но и была на контроле региональной антимонопольной службы. Благодаря этой работе, в том числе, удалось выявить картельный сговор по повышению цен на лимоны и имбирь, добиться существенного снижения стоимости этих продуктов на территории Приволжского федерального округа.

Сегодня в зоне особого внимания – семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. «В создавшихся условиях коронавирусной пандемии должны быть объединены все усилия государства, бизнеса и гражданского общества», – уверены общественники, благодаря которым инициатива Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова вовлечения в системную волонтёрскую работу профессиональных сообществ уже нашла воплощение. Так, нотариусы Самарской области передали 300 комплектов наборов детского творчества для ребят из многодетных семей. Их примеру последовали и другие организации. Только на этой неделе детям из таких семей было передано порядка тысячи подарков, которые позволят провести время с пользой в дни самоизоляции.

В ходе онлайн-конференции федеральным коллегам были озвучены инициативы правительства самарского региона, реализуемые в полном взаимодействии с представителями гражданского общества. Среди них – возврат льгот ветеранам труда, получавших их до марта 2017 года, а также обеспечение жильём тружеников тыла. С 1 мая 2020 года возвращаются ежемесячные денежные выплаты всем ветеранам труда, которых в регионе почти 90 тысяч.

Кроме этого общественная палата области направила главе региона предложения по поддержке предпринимателей. Особенно из отраслей, которые больше всего пострадали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Так, Дмитрий Азаров поддержал идею значительно снизить налоги для туристического, гостиничного сегмента, сферы бытового обслуживания и питания. Мера поможет компаниям удержаться на плаву, а после оживления экономической активности развиваться дальше.

Руководители общественных палат регионов России и федеральные коллеги отметили глубокую погружённость самарских общественников в социальную жизнь региона, качественное и системное взаимодействие с губернатором и органами государственной власти региона на благо его жителей.

«Приятно в числе первых рассказать о конкретных делах региональной палаты на столь представительном мероприятии с участием руководства федеральной Общественной палаты и представителей всех субъектов страны. Самарская область была и остаётся регионом с чёткой социальной позицией, и мы, члены Общественной палаты, стараемся в полной мере реализовать запрос гражданского общества, каждого жителя региона, особенно в сегодняшней непростой ситуации. Рассказав о самарских новациях, отметили для себя и опыт других регионов, который постараемся реализовать. Жизнь продолжается…», – отметил Павел Покровский.

Версия для печати

Новости

Назад. 09 апреля 2020
Сплочённая работа самарских общественников в период самоизоляции будет усилена
ПСБ компенсирует фиксированные комиссии за эквайринг
В Самарской области психологическую помощь можно получить по телефону и онлайн
Оперативный штаб: на лечении остаются 7 пациентов c COVID-19

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самарской области психологическую помощь можно получить по телефону и онлайн

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи семье и детям онлайн и по телефону начали оказывать психологическую помощь людям, которым непросто справляться с необходимостью постоянно быть дома. Это не только вынужденное ограничение привычной свободы, но и вынужденная необходимость быть в одиночестве или, напротив, делить ограниченное пространство одновременно со всеми членами семьи, что в обычной жизни бывает не часто. Чтобы снять тревогу или накопившееся раздражение, можно обратиться по телефону за помощью к профессиональному психологу.

Самарцы могут посещать пожилых родственников на карантине

Власти Самарской области рассказали, что для ухода за пожилыми людьми не нужно получать специальное разрешение. Для помощи, покупку продуктов и предметов первой необходимости разрешается выходить из дома, потому что это прямая угроза жизни и здоровью жителей.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Самарцев не пускают на дачи

Жители Самары столкнулись с проблемами при попытке проехать на собственные дачные участки. Так очевидцы сообщают что на 19-ом км Московского шоссе полицейские разворачивают, тех кто пытается проехать, к своим дачам и частным домам, пропуская лишь тех, кто прописан в этом районе.

Он и она