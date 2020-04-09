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В Самарской области психологическую помощь можно получить по телефону и онлайн

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По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи семье и детям онлайн и по телефону начали оказывать психологическую помощь людям, которым непросто справляться с необходимостью постоянно быть дома. Это не только вынужденное ограничение привычной свободы, но и вынужденная необходимость быть в одиночестве или, напротив, делить ограниченное пространство одновременно со всеми членами семьи, что в обычной жизни бывает не часто. Чтобы снять тревогу или накопившееся раздражение, можно обратиться по телефону за помощью к профессиональному психологу.

Как рассказала директор областного центра Ольга Кулькова, новое направление оказания психологической помощи гражданам представляет собой онлайн-консультацию и рассчитано на тех, кто находится на самоизоляции. «Предоставление услуги происходит посредством видеосвязи по предварительной записи на консультацию к психологу по профилю, исходя из той проблемы, которую заявляет обратившийся. Это могут быть семейные проблемы, вопросы, связанные с одиночеством, повышением тревожности и другие моменты. Позвонив по телефону, гражданин попадает к специалисту первичного приема, который, коротко обсудив с обратившимся заявленную проблему, записывает клиента к профильному специалисту по конкретной проблеме», — пояснила О. Кулькова.

Вместе с тем в центре продолжают оказывать экстренную психологическую помощь по телефону. Она предоставляется как несовершеннолетним, так и взрослым гражданам, и здесь основной акцент делается на пожилых граждан.

Начиная с 3 апреля, за онлайн-консультацией в центр обратились 63 человека. По телефону за тот же срок консультации получили 143 взрослых, 43 пожилых человека в возрасте старше 65 лет, на детский телефон доверия поступило 48 звонков.

По словам специалистов, большинство звонков связано с обострившимся чувством одиночества, тревогой за своих близких. Нередко поступают звонки от пожилых  людей, которым необходимо общение с надежным собеседником, который просто выслушает. Много вопросов касается внутрисемейного взаимодействия. «Родители, не привыкшие так много времени проводить в ограниченном пространстве со своими детьми подросткового возраста, вдруг обнаружили, что их дети выросли, — говорит Ольга Кулькова. – Поступают звонки и от детей, которые не готовы к вторжению в их личную жизнь в таком объеме. На мой взгляд, все дело в том, что взрослые слишком часто многое откладывают на потом. Вот сейчас это «потом» как раз и наступило и нужно постараться это переосмыслить и постараться провести время с пользой для своей семьи».

Получить консультацию психолога взрослым и пожилым гражданам можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до  12.00 по телефонам 8 800 100 21 15, (846) 958 22 58, (846) 958 66 66. Детский телефон доверия работает круглосуточно 8 800 2000 122.

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Назад. 09 апреля 2020
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В Самарской области психологическую помощь можно получить по телефону и онлайн

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи семье и детям онлайн и по телефону начали оказывать психологическую помощь людям, которым непросто справляться с необходимостью постоянно быть дома. Это не только вынужденное ограничение привычной свободы, но и вынужденная необходимость быть в одиночестве или, напротив, делить ограниченное пространство одновременно со всеми членами семьи, что в обычной жизни бывает не часто. Чтобы снять тревогу или накопившееся раздражение, можно обратиться по телефону за помощью к профессиональному психологу.

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