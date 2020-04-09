Оперативный штаб: на лечении остаются 7 пациентов c COVID-19

09.04.2020 08:02 Читали 8

В среду, 8 апреля, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области, количество подтвержденных в установленном порядке случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 1, таким образом, всего зарегистрировано 18 случаев.

Также сегодня были выписаны по выздоровлению еще двое человек, с учетом этого всего в области выздоровевших 11, в том числе двое детей.

В целом на лечении остаются 7 взрослых, у которых подтвержден коронавирус.

За прошедшие сутки было проведено 662 исследования. С медицинского наблюдения были сняты 720 человек.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Работают 568 дежурных групп в 434 детсадах. Люди, входящие в группу риска и находящиеся на самоизоляции, могут обратиться в волонтерский штаб за помощью с доставкой продуктов и лекарств. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи семье и детям онлайн и по телефону оказывают психологическую помощь людям, которым непросто справляться с необходимостью постоянно быть дома.

Получить консультацию психолога взрослым и пожилым гражданам можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 12.00 по телефонам 8 800 100 21 15, (846) 958 22 58, (846) 958 66 66. Детский телефон доверия работает круглосуточно 8 800 2000 122.

Также сегодня Глава региона утвердил комплекс первоочередных мер поддержки субъектов предпринимательства, оказавшихся в зоне риска из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление будет подписано и опубликовано в ближайшее время. Документом определен список сфер, которые в большей степени пострадали от ограничений, принятых в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Постановлением Губернатора утверждены меры поддержки этих направлений.