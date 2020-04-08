Премьера новой песни Полины Гагариной "Небо в глазах" состоится 10 апреля в Wink

08.04.2020 15:26 Читали 19

10 апреля в 19:00 по московскому времени в видеосервисе Wink на телеканале "Все ТВ" начнется онлайн-концерт Полины Гагариной, на котором певица представит свою новую песню "Небо в глазах".

Концерт пройдет в необычном формате: во время шоу Полина Гагарина исполнит песни из дома, а музыканты будут аккомпанировать онлайн также в условиях самоизоляции. Такой необыкновенный домашний концерт зрители Wink увидят в прямом эфире с живым стереозвуком.

Главным сюрпризом концерта станет премьера сингла "Небо в глазах" — это пронзительная история о любви и надежде, которая никого не оставит равнодушным.

"Эта песня очень личная, она отражает не только мое состояние, но, как мне кажется, и всех, кто влюблен сейчас, — признается Полина Гагарина. — Песня полна надежды и веры! Она о том, что у любви нет преград — ни время, ни расстояния, ни трудности не могут встать на ее пути. Любовь огромна, как море и небо, и необходима, как вода и воздух".

На концерте прозвучат и известные полюбившиеся хиты певицы, такие как "Колыбельная", "Кукушка", "Обезоружена", "Смотри" и другие. В прямом эфире Полина Гагарина также ответит на вопросы зрителей. Задать их можно в официальном аккаунте "Ростелекома" в Instagram в комментариях к посту с анонсом концерта певицы. Лучшие вопросы прозвучат во время прямой трансляции, а их авторы получат подарки.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций).