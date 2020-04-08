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ПСБ перенесет дату платежа по кредитам

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ПСБ разработал дополнительные меры поддержки заемщиков. В течение апреля банк будет переносить дату платежа по кредиту, если на счете не хватает средств. При этом просроченная задолженность у клиента не возникнет и данные в БКИ передаваться не будут.

В случае, если в дату платежа на счете для погашения ипотеки или потребительского кредита не будет полной суммы, то клиенту будет автоматически предоставлена отсрочка по оплате до 20 апреля. После этой даты, если средства на счете есть, то они будут списываться для погашения кредита по перенесенным платежам. Если у клиента не было возможности пополнить счет к 20 апреля, то платеж будет перенесен на 6 мая - первый рабочий день после праздников.

По кредитной карте, при отсутствии средств для оплаты задолженности, в апреле платеж будет перенесен на период до 27 мая. Условия по начислению процентов и предоставлению льготного периода при этом не изменятся. Автоматическая отсрочка по оплате кредита может составить до месяца, после чего клиент либо возвращается к стандартному графику платежей, либо обращается в банк за реструктуризацией.

"ПСБ стремится помочь своим клиентам, которые действительно попали в сложную финансовую ситуацию и не имеют возможности сейчас обслуживать кредиты в связи с потерей работы или сокращением дохода. Однако кредитные каникулы и отсрочки по платежам требуют ответственности и финансовой дисциплины со стороны заемщиков", - отмечает Сергей Малышев, руководитель розничного блока ПСБ.

ПСБ предложил автоматическую отсрочку платежей в дополнение к ранее озвученным мерам поддержки клиентов, пострадавших от коронавирусной инфекции. Заемщики, которые находятся на больничном или на карантине из-за заболевания COVID-19, могут обратиться за реструктуризацией кредита на срок до трех месяцев. Клиенты, отправленные в отпуск без сохранения дохода или потерявшие работу, могут получить отсрочку до полугода.

Кроме того, ПСБ разработал меры поддержки для ипотечных клиентов, у которых наступил или наступает срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса при продлении договоров страхования (личное/имущественное/титульное). По кредитам, у которых срок пролонгации выпадает на апрель, май и июнь 2020 года, срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса, продлен до 1 июля.

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Новости

Назад. 08 апреля 2020
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