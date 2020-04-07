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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Для тех, кто дома — Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза

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Цифровой видеосервис Wink компании "Ростелеком" в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента и установил срок открытого доступа к нему до конца апреля.

За последнюю неделю коллекция пополнилась видеоконтентом для саморазвития и обучения:

  • фитнес-тренировки;
  • кулинарные курсы;
  • уроки школьной программы;
  • видео-путешествия и экскурсии;
  • спектакли, музеи, концерты.

С начала массовой самоизоляции россиян спрос на образовательный и развивающий контент вырос более чем 10 раз по сравнению с показателями трехнедельной давности. К концу первой недели апреля каждый четвертый пользователь Wink просматривал видео в этих категориях.

"Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений и развития для всей семьи. Мы увеличили бесплатную коллекцию полезного и познавательного контента для всех возрастов. В результате в первой половине дня растет смотрение материалов о фитнесе. Далее в Wink активно смотрят школьные уроки. К вечеру предпочтения пользователей смещаются в сторону концертов, музеев и познавательных передач", — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

"Потребление развивающего контента растет так быстро, что совокупные просмотры фитнес-занятий сравнялись с блокбастерами — более 100 тысяч в день. Причем динамика только нарастает. Вечерний досуг мы предлагаем украсить трансляциями живых концертов. Вечером 3 апреля Wink показал онлайн-концерт группы "Ария", который в это время вошел в ТОП-5 по ТВ-смотрению", — добавила Диана Самошкина.

Видеосервис Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более 5 000 наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты. В Wink бесплатно доступны пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, "Театр", Museum). Не выходя из дома есть возможность посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира.

Бесплатный контент доступен всем действующим и новым подписчикам видеосервиса Wink без оформления подписки в разделе "Моя коллекция".

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

#ДляТехКтоДома #СмотриWink

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