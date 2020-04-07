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"Ростелеком": жители Самарской области стали чаще звонить с таксофонов в города и районы губернии

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В этом году выросло количество внутризоновых соединений с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) Самарской области. В январе и феврале, по данным "Ростелекома", общая продолжительность разговоров жителей губернии составила 27 тыс. минут. Большинство вызовов приходилось на телефонные номера, зарегистрированные в губернии.

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - директор по работе с массовым сегментом:

"С ноября прошлого года сельчане могут разговаривать по таксофонам бесплатно. За это время количество телефонных соединений между городами и районами Самарской области выросло в три раза. Раньше жители губернии чаще всего звонили с таксофонов на телефоны служб быстрого реагирования. Сейчас доля таких вызовов не превышает десяти процентов".

Каждый аппарат имеет свой уникальный номер. Вызов с таксофона помогает сотрудникам полиции, скорой медицинской помощи и пожарным зафиксировать местоположение человека и в случае необходимости быстро оказать помощь.

"Ростелеком" обслуживает 1358 таксофонов на территории Самарской области. Места установки терминалов отражены на "Яндекс.Картах". В поисковой строке достаточно набрать слова "таксофон" и "Ростелеком", чтобы увидеть, откуда можно позвонить бесплатно. Сервис поможет проложить маршрут, узнать расстояние до ближайшего терминала и телефонные номера таксофонов для приема входящих вызовов.

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"Ростелеком": жители Самарской области стали чаще звонить с таксофонов в города и районы губернии

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