Инцидент произошел на ул. Ново-Садовой, в районе ТЦ "Апельсин". С рельсов прошла колесная пара средней тележки трамвая № 5.
Погибших и пострадавших нет. В 14:17 трамвай отбуксировали в парк ТТУ.
В понедельник, 6 апреля, в 13:00, в Самаре сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Инцидент произошел на ул. Ново-Садовой, в районе ТЦ "Апельсин". С рельсов прошла колесная пара средней тележки трамвая № 5.
Погибших и пострадавших нет. В 14:17 трамвай отбуксировали в парк ТТУ.