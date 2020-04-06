В Самаре сошел с рельсов трамвай

06.04.2020 18:03 Читали 14

В понедельник, 6 апреля, в 13:00, в Самаре сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.