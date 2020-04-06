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В Самаре сошел с рельсов трамвай

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В понедельник, 6 апреля, в 13:00, в Самаре сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Инцидент произошел на ул. Ново-Садовой, в районе ТЦ "Апельсин". С рельсов прошла колесная пара средней тележки трамвая № 5.

Погибших и пострадавших нет. В 14:17 трамвай отбуксировали в парк ТТУ.

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Новости

Назад. 06 апреля 2020
В Самаре сошел с рельсов трамвай
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