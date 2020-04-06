Александр Гацкан: "Чемпионат надо закончить"

06.04.2020 15:55 Читали 13

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан выразил мнение о том, что чемпионат России необходимо доиграть, пишет "Матч.ТВ".

Сезон остановлен до 31 мая. Футболист считает, что нужно закончить чемпионат. "Восемь туров - это много. Первые команды борются за Лигу чемпионов, последние - за выживание. Думаю, надо доиграть. Но не знаю, когда и как договорятся в РФС. В принципе, восемь туров можно за три-четыре недели доиграть, а потом быстро начать следующий сезон", - рассказал изданию Гацкан.