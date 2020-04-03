ПСБ совместно с Mastercard и сервисом Яндекс.Заправки запустили акцию в поддержку клиентов СМБ

03.04.2020 14:23 Читали 30

Сегодня сотрудники большой части предприятий находятся в режиме самоизоляции, поэтому компании, занимающиеся логистикой, доставкой продукции на дом, наблюдают повышенный спрос на свои услуги. ПСБ, Mastercard® и Яндекс.Заправки проводят совместную акцию для предпринимателей и юридических лиц, активно использующих свой автопарк.

При оплате топлива бизнес-картой Mastercard® ПСБ через Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты либо в отдельном приложении Яндекс.Заправки предоставляется скидка в 10%. Скидка действует на 1000 литров топлива ежемесячно. Акция продлится до 30 июня 2020 года.

Также клиентам доступна возможность получения документов для возмещения НДС за оплаченное топливо. Для этого клиенту необходимо будет зарегистрировать компанию на сайте сервиса Яндекс.Заправки. После этого останется лишь направить полученные документы в налоговую инспекцию.

"Сегодня компаниям и предпринимателям особенно важно сократить расходы. Оплата топлива по бизнес-картам Mastercard® через Яндекс.Навигатор позволит экономить до 30% расходов на топливо за счет скидки и возврата НДС. Это интересное предложение для рынка, - отмечает Кирилл Тихонов, директор дирекции продуктов и технологий ПСБ, - также удобен сам процесс онлайн-заправки, все происходит дистанционно и у водителя нет необходимости выходить из автомобиля для оплаты топлива".

"Сервис бесконтактной заправки сейчас крайне важен - водителю гораздо безопаснее оставаться в автомобиле, чтобы избежать контактов. Сейчас мы стремимся расширить число подключенных к АЗС, чтобы больше людей, которым приходится выезжать на работу, могли оплатить топливо, не выходя из машины и даже не открывая окно. Уже подключено более 4000 станций. Среди них крупные сети, такие как, например, Shell и Татнефть", - прокомментировал Роман Прудников, руководитель Яндекс.Заправок.

"Мы планировали акцию достаточно давно и решили стартовать как можно скорее. Предприниматели продолжают работу, и мы понимаем, что сейчас, как никогда, важна поддержка, и предоставили возможность сэкономить на одном из самых востребованных видов товара для бизнеса - топливе. Мы счастливы, что нам удалось совместно с нашими партнерами, ПСБ и проектом Яндекс.Заправки, не менять свои планы и предложить скидку в 10% на каждую оплату топлива по бизнес-карте Mastercard®", - сказал Джемал Агрба, руководитель направления по развитию коммерческих продуктов и продажам Mastercard® в регионе быстрорастущих европейских рынков.