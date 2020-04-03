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Компания Medicago делает первые успехи в разработке вакцины против COVID-19

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Компания Medicago, частично принадлежащая PMI (Филип Моррис Интернэшнл), сообщила о существенном прогрессе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции. Она получила вирусоподобную частицу коронавируса всего через 20 дней после получения гена SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19). Получение вирусоподобной частицы — это первый шаг в разработке вакцины против COVID-19, которая в ближайшее время будет проходить доклинические исследования на безопасность и эффективность. После их завершения Medicago планирует обсудить с соответствующими органами здравоохранения возможность начать клинические испытания с участием добровольцев летом 2020 года (июль/август).

Исследовательская деятельность компании Medicago сфокусирована на изучении растений, в частности табака, для создания вакцин. Компания использует собственные растительные биотехнологии для разработки лекарственных средств на основе белков. В отличие от производителей традиционных вакцин, в своем производстве Medicago не использует продукты животного происхождения и живые вирусы. Вирусоподобные частицы, повторяющие форму и размеры вируса, распознаются организмом, который выдает на них иммунный ответ без развития инфекции. Данные клинических исследований позволяют предположить, что вакцины, созданные с использованием технологии вирусоподобных частиц, отличаются от неактивированных вакцин многомодальным механизмом действия, благодаря чему активизируются сразу обе сферы иммунной системы — антитела и клеточный иммунитет.

"Традиционное производство вакцины требует куриные яйца, причем в большом количестве. Это затратно и занимает много времени. А при мутациях существует риск получения вакцин, не соответствующих вирусу, с которым они призваны бороться", — говорит доктор Брюс Кларк, исполнительный директор Medicago.

Именно поэтому Medicago нe работает с живым вирусом — для производства вирусоподобных частиц используются растения. Это инновационный подход, который за последнее десятилетие продвинулся далеко вперед. Генетическая информация закладывается в почвенные бактерии, которые вбирают в себя растения — в данном случае Nicotiana Benthamiana, близкий родственник обычного табака. Растение начинает производить нужный производителю белок, который впоследствии можно использовать в качестве вакцины. Nicotiana Benthamiana хорошо растет в различных условиях и быстро набирает биомассу.

"Мы очень вдохновлены новостями, которые сообщила Medicago, — поделился представитель PMI. — Инвестиции, которые делает компания в разработки, направлены на научные исследования, технологии и инновации. Мы выражаем нашу поддержку всем, кто был затронут коронавирусной инфекцией или последствиями этого заболеваниями во всем мире. Искренне надеемся, что инновационные разработки Medicago помогут в эффективном решении непростой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией".

Участие ФМИ (Филип Моррис Интернэшнл) в капитале Medicago — часть общих усилий компании по поиску дальнейших перспектив развития бизнеса на основе научных исследований и технологий. Наука и инновации стали для компании главными компетенциями, ввиду того что она объявила о своем намерении как можно скорее заменить сигареты научно обоснованными бездымными альтернативными продуктами. Накопленные за последнее десятилетие навыки, технические возможности и сеть бизнес-партнеров позволяют компании изучать новые возможности в рамках трансформации бизнеса и ухода от производства традиционных сигарет.

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