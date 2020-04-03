Строительство набережных продолжится в Самаре и Тольятти

03.04.2020 14:52 Читали 27

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по строительству набережных в Самаре и Тольятти.

Он не исключил внесение изменений в проекты из-за ситуации с пандемией. «Тем не менее сегодня мы исходим из того, что все запланированные проекты на территории региона подлежат реализации», - сказал глава региона.

Сейчас документация по реконструкции набережной в Автозаводском районе Тольятти проходит государственную экспертизу. Одновременно идет процесс расторжения договоров с прежними арендаторами на часть земель и передачу участков муниципалитету. Что касается Самары, то здесь обсуждалось строительство 5–й очереди — от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС протяженностью 1 км, а также набережной на стрелке рек Волга и Самара — 3,8 км.